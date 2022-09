Castilla y León lleva a Madrid la "excelencia y calidad" de los productos de 'Tierra de Sabor'

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha presentado durante esta mañana en el centro comercial Carrefour 'El Pinar' de Las Rozas, en Madrid, los productos agroalimentarios de calidad producidos o elaborados en Castilla y León certificados bajo la marca 'Tierra de Sabor'.

Este evento, en el que el vicepresidente ha estado acompañado del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y del director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, se encuentra enmarcado en la campaña de promoción que se viene desarrollando en 33 hipermercados de Carrefour situados en Madrid y Castilla y León, y que se desarrollará hasta el 2 de octubre.

Durante su comparecencia, García-Gallardo ha resaltado que la marca 'Tierra de Sabor "es sinónimo de excelencia, de calidad, de buenos alimentos y de productos saludables", y ha alabado que "en tiempos de enorme individualismo" los productores de Castilla y León "hayan decidido aunar esfuerzos para que los bienes agroalimentarios de nuestra tierra se vendan más allá de nuestra región".

A renglón seguido, el vicepresidente ha garantizado el apoyo de la Junta a las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario cuyo origen –ha destacado— "se encuentra en el medio rural", y a las que desde el Gobierno autonómico se les otorgará "un protagonismo especial" para romper con la indiferencia creada por otros ejecutivos.

Por último, García-Gallardo ha ensalzado el mérito de agricultores y ganaderos, de enólogos y afinadores de quesos, y de hosteleros y cocineros, cuyo esfuerzo ha logrado que los productos de 'Tierra de Sabor' "hoy no sólo se comercialicen en España, sino cada vez en más lugares del mundo".

146 productos agroalimentarios

Durante los diez días en los que se está desarrollando esta promoción, los consumidores podrán adquirir los 146 productos autorizados pertenecientes a 42 industrias agroalimentarias de Castilla y León.

Destaca la presencia de productos cárnicos, legumbres, lácteos, vinos y conservas. Es reseñable que cerca de la mitad de estas referencias, además de pertenecer a 'Tierra de Sabor', están distinguidas también por alguna otra figura de calidad alimentaria. Es el caso de la DOP Guijuelo, Artesanía Alimentaria, IGP Alubia La Bañeza-León, IGP Garbanzo de Fuentesaúco, IGP Lenteja de Tierra de Campos, IGP Pimiento Asado del Bierzo, IGP Cecina de León, MC Chorizo de León, MG Chorizo Zamorano, Norma de Calidad del Ibérico, IGP Mantecadas de Astorga, IGP Queso Castellano, MG Queso Arribes de Salamanca, DO Arlanza, DO Bierzo, DO Cigales, DO Ribera del Duero, DO Rueda, DO Toro, IGP Vino de la Tierra de Castilla y León, MG Torrezno de Soria y MG Pan de Valladolid.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural busca con esta iniciativa incentivar la venta de los alimentos 'Tierra de Sabor' en el último trimestre del año, uno de los de mayor gasto en este tipo de productos. Además, el desarrollo de la acción en estas dos comunidades permitirá llegar a más de 3,6 millones de hogares tanto por la presencia en los puntos de venta como por la difusión que acompaña a la campaña.

Actualmente son más de 900 las empresas y 6.000 productos los autorizados para usar el sello Tierra de Sabor. Se trata sobre todo de pequeñas y medianas industrias asentadas en el medio rural.

El grado de conocimiento de la marca, su valoración entre los consumidores de toda España, la reputación alcanzada entre los profesionales del sector y el número de referencias adheridas al distintivo consolidan a Tierra de Sabor como la cartera de alimentos de calidad más grande y reconocida de Europa.

