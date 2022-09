Cottet crecerá en España con 30 tiendas y nueva marca propia de gafas

La compañía catalana de ópticas y audiología Cottet encara el año de su 120 aniversario con un ambicioso plan de crecimiento para consolidarse en España en el que plantea la apertura de 30 tiendas entre propias y franquicias, así como el lanzamiento de una nueva marca propia de gafas de alta calidad y la búsqueda de un socio para entrar en Portugal. También renovará su red actual de establecimientos, formada por 37 centros (uno de ellos en Andorra con un socio local).

En palabras a elEconomista.es del presidente de la compañía familiar de cuarta generación, Javier Cottet, se consideran "una startup de 120 años" porque se han renovado completamente para adaptarse al siglo XXI. El punto de inflexión fue en 2018, cuando la compañía cerró la tienda fundacional de Portal de l'Àngel de Barcelona -con su emblemático termómetro luminoso gigante- y trasladó su local de referencia a Rambla Catalunya 8, con una inversión de 1,3 millones de euros.

Desde entonces, y con el parón que supuso la pandemia, ha seguido reformando su red comercial y abriendo nuevos locales, proceso que ahora quiere acelerar, de la mano de ópticos y optometristas a los que comprar su negocio o convertir en franquiciados.

Hasta ahora, Cottet ha invertido casi tres millones de euros entre su nueva flagship y reformas, y prevé dedicar otros tres hasta 2025 para contar con una red completamente actualizada. Por contra, ha cerrado las tres tiendas que tenía en centros comerciales para centrarse en ubicaciones en calles comerciales urbanas, y en 2020 vendió los 15 centros específicos de audiología que había ido desplegando desde 2009, manteniendo esta división de negocio como parte de los servicios de sus ópticas.

El ritmo de apertura de tiendas propias será de una o dos por año "y alguna más si la situación económica lo permite", con la zona centro y norte de España como prioridad. También espera captar 10 franquicias en cinco años para poblaciones más pequeñas, a partir de 20.000 habitantes, con especial foco en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón y Castilla y León.

Tras el bache de la pandemia, y con las cifras de negocio previstas para 2022 en línea con las de 2019, el año 2023 será el del lanzamiento de una nueva marca propia de gafas de "altísima calidad", Legacy, con la que distinguirse de la competencia. Cottet lanzó su primera marca propia en 2017 y ahora tiene tres (Cottet, Urban y Lunettier), que representan el 50% de las ventas.

Javier Cottet, implicado en el asociacionismo comercial urbano y del sector óptico, reconoce que el momento económico no acompaña, con aumentos de costes que no se pueden repercutir en el precio final, y pide a las administraciones públicas más sensibilidad hacia las empresas: "Sin emprendedores el país no tiene futuro, pero con las administraciones todo son trámites y pagos".