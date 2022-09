Tendam lanza Ooto, su décima marca propia dirigida a hombres mayores de 35 años

La compañía de moda omnicanal, propietaria de marcas como Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro o Hoss Intropia acaba de lanzar una nueva marca propia, Ooto, la primera de las nuevas marcas lanzadas en los últimos 18 meses por Tendam, que está dirigida al público masculino.

Concebida desde cero con el apoyo del equipo de diseño de Cortefiel, esta nueva marca está creada por Andrés Velencoso. Ooto, cuyo nombre se origina en el concepto en inglés Out of The Office, está pensada para hombres que, por encima de todo, valoran su tiempo y están implicados en el cuidado del planeta.

Dirigida a hombres de más de 35 años, Ooto quiere ser la marca de referencia para un público masculino que demanda propuestas de estilo que se salgan de las normas rígidas y establecidas. Su estilo es principalmente casual, con prendas relajadas, en el que también habrá presencia de Going Out, con opciones más nocturnas donde grises y negros protagonizan la paleta de color.

En el último año y medio, Tendam ha lanzado cinco nuevas marcas dirigidas a segmentos muy concretos. Hoss Intropia en febrero de 2021, SlowLove y High Spirits en marzo de ese mismo año y la deportiva Dash and Stars en febrero de 2022, todas ellas dirigidas al público femenino. Así, Ooto marca un punto de inflexión al ser la primera en esta etapa incubada por Tendam en esta etapa que está destinada al público masculino.

Con este lanzamiento la compañía española confirma y amplia su capacidad y experiencia en la gestión de marcas, el impulso y la incubación de nuevas enseñas y su posición como lanzadera para firmas de nicho con potencial para marcar la diferencia en el mercado.

Apuesta por las marcas propias

La creación de nuevas marcas propias es uno de los pilares de crecimiento de Tendam y, según hizo público la compañía en sus resultados anuales de 2021, estas se comportaron por encima de lo previsto registrando ya Ebitda positivo en su primer año.

Marie Castellvi-Dépée, directora general del segmento adulto de Tendam (que comprende a Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia y SlowLove), ha definido la estrategia y liderará la nueva marca masculina del grupo. Sobre este lanzamiento declaró: "Estoy muy ilusionada con el lanzamiento de esta nueva marca de moda casual y sostenible complementaria a la oferta que presentan el resto de enseñas de Tendam".

Y añade: "Hemos trabajado mano a mano con Andrés Velencoso para convertir a Ooto en una marca con voz propia y personalidad que se define, además de por su carácter mediterráneo, por una rebeldía responsable y que se preocupa por el futuro del planeta".

Según ella, "el trabajo de todo el equipo ha sido intenso y hoy, estamos preparados para ofrecer una marca que sin duda tiene su sitio en el mercado y que será muy bien recibida por los clientes".

Ooto, la nueva marca masculina de Tendam se beneficiará de lo aprendido por los equipos con el lanzamiento de las últimas enseñas que, aunque estén dirigidas a otro perfil de cliente, tienen la sostenibilidad como uno de sus atributos principales. Todas las prendas de Ooto tienen propiedades y componentes sostenibles.

Así el 100% del algodón utilizado en camisas, camisetas, chinos, polos y sudaderas es Better Cotton, el 100% del denim es Responsible Wash (menor uso de químicos y de agua en su producción) y el 100% de la piel está certificada LWG-Leather Working Group. El 67% del poliéster y otras fibras utilizadas en la confección son reciclados.

La nueva marca inicia su distribución en tiendas físicas de Cortefiel, 73 córners entre España y Portugal, y en el canal digital www.cortefiel.com. La primera colección, otoño / invierno 2022, que se podrá adquirir desde el 7 de septiembre se inspira en la moda mediterránea con una estética relajada para un uso casual. Inspirada en el Mediterráneo, región natal de Andrés Velencoso, el estilo de la colección es principalmente Casual, con representación de prendas Smart casual y de Going Out.

En la colección destacan el fit (en el que predomina el Slim), los lavados y la paleta de color. El confort en el diseño de materiales y la versatilidad son elementos clave ya que todas las prendas combinan entre sí.

Ooto se suma a un portfolio de marcas propias que se beneficia de la experiencia, el conocimiento y las sinergias que genera la potente estructura operativa de Tendam. La compañía cuenta actualmente con diez marcas propias: Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO y Fifty.