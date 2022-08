La subasta más cara de la historia: a la venta la colección de arte de Paul Allen, cofundador de Microsoft

Paul G. Allen, el cofundador de Microsoft, falleció en 2018. Casi 5 años después de su muerte, la casa de subastas Christie's acaba de anunciar que pondrá a la venta su impresionante colección de arte, valorada en más de mil millones de dólares. La puja tendrá lugar en noviembre y batirá el récord de la más cara de la historia establecido por la Macklowe Collection en mayo.

El tesoro de Allen está compuesto por más de 150 obras de arte de los últimos 500 años, desde Botticelli a David Hockney, según detalla Christie's. Algunas de las piezas estrella de esta colección son el collage "Small False Start" (1960), de Jasper Johns, valorado en más de 50 millones de dólares, y "La Montagne Sainte-Victoire" (1888-90), de Paul Cézanne, que podría superar los 100 millones de dólares en la subasta.

La pasión de Allen por el arte nació de una visita a la Tate Britain de Londres en la que pudo contemplar una selección de las pinturas de Turner y las más vanguardistas de Lichtenstein. Desde ese momento, fue construyendo una impresionante colección con piezas únicas, como el lienzo de un pajar de Monet de 1891 que compró por 81,4 millones en una subasta de Christie's. Además, no tuvo reparos en prestar esas obras a los principales museos y galerías del mundo, como el Museo de Arte de Portland y el de Seattle, ciudad donde también encargó -a través de de su empresa de inversión, Vulcano- proyectos de arte público y apoyó a artistas locales, según publica The New York Times.

La casa de subastas ha indicado que toda la recaudación obtenida con la venta de la colección de arte del cofundador de Microsoft se destinará a la filantropía.

El mercado del arte, en auge

El mercado del arte es uno de los pocos que ha conseguido seguir creciendo pese a los vaivenes económicos derivados de la pandemia y la inflación. En 2021, ingresó 65.100 millones de dólares, según el estudio anual publicado por Art Basel y UBS.

En lo que respecta a este año, se han celebrado importantes subastas, entre las que destaca la de la colección de obras modernas y contemporáneas del magnate inmobiliario Harry Macklowe. Fue subastada por Sotheby's y batió el récord para una colección privada de arte, al alcanzar los 922 millones de dólares.

Unos meses más tarde, en mayo, la casa de subastas Christie's vendió la serigrafía "Shot Sage Blue Marilyn" (1964), de Andy Warhol, por unos 195 millones de dólares a un comprador desconocido. Es el precio más alto alcanzado por una obra de arte estadounidense en subasta.