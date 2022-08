Demetrio Carceller valora Damm en más de 760 millones

La vuelta del turismo y la reapertura de la hostelería ha elevado a la cervecera Damm por encima de sus niveles prepandemia. La compañía anunció en abril ingresos y beneficios récord para el año 2021 y se erigió como la firma del sector más grande de España. Al calor de la recuperación, incrementó también su valoración y la escaló hasta los 767 millones de euros frente a los 648,1 millones en los que se situaba en 2019.

La organización presidida por Demetrio Carceller hizo público el valor contable de sus acciones y calculó que cada uno de los 270 millones de títulos vale 2,84 euros. La cifra es un 18% más que los 2,4 euros en los que valoraba cada participación hace dos años.

De este modo, la participación del propio Carceller en la firma se valora en alrededor de 383,5 millones. El presidente ejecutivo suma alrededor del 49,5% de la cervecera a través de dos sociedades: Disa Corporación Petrolifera y la holandesa Seegrund BV. El otro gran nombre que figura en el accionariado de la compañía es el de dr. Oetker, el conglomerado alimenticio alemán ostenta algo más de un 25% de las acciones de la empresa catalana.

Damm cerró el año 2021 con un beneficio de 121,3 millones y unas ventas de 1.488 millones

La revisión al alza se produce precisamente en un año en el que la consultora Brand Finance ya calificó Estrella Damm como la marca de cervezas más valiosa de España y la número 30 del mundo. Mahou era la 31 y Cruzcampo la 50. Además, el grupo cerró la campaña 2021 con unas ventas, beneficios y volumen de producción superiores a los del conglomerado Mahou San Miguel, algo que no sucedía antes del estallido del virus. Ganó 121,3 millones, la cifra de negocio alcanzó los 1.488 millones de euros y llegó a producir 19,3 millones de hectolitros de cerveza.

Los 767 millones de euros no son el precio al que se vendería Damm en una hipotética venta –que a día de hoy no se contempla- es el valor contable de las acciones. No obstante, esta cifra ya sitúa a la cervecera por encima de compañías del sector de las bebidas alcohólicas que sí salieron al mercado en los últimos años en Cataluña. Freixenet se valoró en 440 millones de euros cuando la alemana Henkell adquirió el 50% del capital y Codorníu en 300 millones cuando fue comprada por el fondo estadounidense Carlyle.

El futuro de Damm: la expansión contra la subida de costes

La senda del crecimiento pasa por la internacionalización, que representa todavía el 25% de sus ingresos. Así lo desveló Carceller en la última junta de accionistas. "Existe una apuesta clara por ampliar el número de mercados en los que opera Damm", señaló

Para 2025, la organización quiere alcanzar una facturación de 2.000 millones, por lo que acelerará la expansión y tirará de adquisiciones. En la reserva tiene 450 millones para salir de compras. La compañía no solo piensa en marcas, también mira a distribuidoras para hacer más eficiente su negocio.

Con ambas apuestas, el grupo comercializador de marcas como Estrella Damm, Voll Damm, Turia o Xibeca pretende incrementar sus volúmenes desde los 18,1 millones de hectolitros en los que cerró 2020 hasta los 26 millones de hectolitros en 2025.

Queda por ver eso sí como le afectará la subida de costes generalizada. Más tras la guerra de Ucrania, pues el país de Europa del Este es uno de los principales exportadores del cereal del mundo. España prácticamente logra autoabastecerse de cebada, por lo que el golpe no será inmediato. No habrá escasez, pues las importaciones del cereal son pequeñas. Sin embargo, al haber menos cebada en el mercado, precio del producto disponible subirá.

"Soportamos una fuerte presión sobre nuestros márgenes", admite Carceller

"Estamos soportando una fuerte presión sobre nuestros márgenes operativos", admitió Carceller..El impacto se produce tanto en los cereales utilizados para la elaboración de la cerveza como en el aluminio de las latas y la electricidad. La guerra de Ucrania ha agudizado una tendencia que el sector ya sufría desde hacía meses. "Nuestras previsiones para 2022 se han visto marcadas por el contexto de inflación", lamentó.

Heineken se sumó a la corriente en la presentación de sus resultados anuales, ya advirtió de "un impacto significativo de la inflación y de las presiones de la cadena de suministro".

"Esperamos que nuestros costes por hectolitro crezcan a doble dígito por el importante incremento de precio las materias primas, la energía y los fletes", añadió. No habrá más remedio, tendrá que compensar "los incremento a través de los precios, lo que puede acarrear un consumo más moderado de cerveza".