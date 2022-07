La cuota de venta de tabaco para calentar alcanza el 3,2% en Madrid

En la ciudad de Madrid la cuota de venta de tabaco para calentar ya alcanza el 3,2%. Ante estos datos IQOS Boutique ha decidido abrir su quinta tienda en España, que se une a las ya existentes en Madrid -en Serrano esquina con Goya-, Barcelona, Badajoz y Las Palmas de Gran Canaria. Además, esto se debe sumar a los 12 corners en diferentes centros comerciales, cinco de los cuales están ubicados en centros de El Corte Inglés.

Esta nueva tienda está ubicada en la calle Fuencarral de Madrid. Según la estimación de Philip Morris alrededor de 55.000 fumadores pasan al día por esta calle. En palabras del director general de Philip Morris España y Portugal, Enrique Jiménez, ha confirmado que "con esta nueva boutique, junto a la que ya tenemos en el barrio de Salamanca, vamos a contar con una presencia destacada en dos de las principales arterias comerciales del centro de la capital y, por tanto, estamos convencidos de que seremos capaces de acelerar el cambio de fumadores adultos a estas mejores alternativas más rápidamente".

A largo plazo, concretamente para 2025, el objetivo de la compañía es que 40 millones de fumadores opten por alternativas. Así, Enrique Jiménez ha querido resaltar que "si no fumas no lo hagas, si lo haces deja de hacerlo; pero si no quieres dejar de fumar que sepas que tienes otras alternativas". A día de hoy, según los últimos datos de compañía los ingresos superan ya el 30%. Actualmente, IQOS está comercializando en 71 mercado y se espera que esté presente en 100 en los próximos tres años.

Otra promoción

Asimismo, se está dando promoción a la última generación de productos y accesorios de dispositivos de calentamiento de tabaco por inducción. Desde el lanzamiento de IQOS ILUMA hace sólo cinco meses, la compañía ha vendido 125.000 dispositivos en España. A día de hoy, la marca cuenta con una base de más de 270.000 usuarios en España y cuenta con 270 tiendas en todo el mundo.

"Dentro de nuestro ecosistema, nuestras boutiques cumplen un rol destacado como puntos de información, mientras que la red de expendedurías seguirá siendo la piedra angular de la estrategia comercial de IQOS en España", ha querido resaltar Enrique Jiménez.