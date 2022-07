Las directivas del retail reclaman más paridad en puestos ejecutivos y conciliación

Mayor paridad en los puestos ejecutivos y políticas de conciliación. Son las principales reclamaciones de las directivas de la distribución reunidas ayer en una jornada en Madrid organizada por la Asociación Española del Retail (AER). Laureano Turienzo, el presidente de la organización, lo dejó ya claro en la apertura de la sesión. "En el sector retail el 70% son mujeres, pero en los puestos directivos hay un cambio drástico. Por ello, nuestra obligación es tratar de limar esas grietas", aseguró, al tiempo que resaltaba la urgencia de adoptar "políticas radicales de conciliación". Y es que, según dijo, "todos los problemas actuales no serán nada en comparación con el invierno demográfico que se nos viene encima porque en 2050 seremos el país más viejo".

Durante la jornada intervinieron distintas ejecutivas que coincidieron en estos mismos puntos. Marta Ríos, directora general de Adidas España resaltó, por ejemplo, que las mujeres tienen cinco barreras para acceder a los puestos directivos. Son, en su opinión, "la falta de referentes, los sesgos inconscientes, la conciliación no solo en el trabajo sino también en casa, el miedo y la falta de confianza y el networking". Poco a poco, sin embargo, el sector se está feminizando. Así, en la compañía Ikea España "un 58% de la plantilla general son mujeres, y el 55% de los equipos directivos están formados por mujeres", aseguró su la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Laura Ruiz de Galarreta.

Frente a los obstáculos, durante toda la jornada se dejó claro, asimismo, que el miedo no puede frenar a las mujeres para poder alcanzar los puestos directivos. "Lo importante también es tomar riesgos, porque hay oportunidades y a veces no hay que pensarlo demasiado", aseguró la consejera delegada de Fnac , Anabel Chaussat. También la consejera delegada de Publicis Iberia y México, Marta Ruiz-Cuevas, insistió en que "asumir liderazgo implica miedo, pero hay que atreverse; sin miedo, hacia delante y aprendiendo de la gente que hay alrededor". "El miedo al fracaso no puede paralizarte. Siempre se justifica con el miedo al fracaso que?no haya mujeres en puestos directivos", insistió también la misma línea Noelle Cajigas, socia responsable de Deal Advisory y miembro del comité ejecutivo de KPMG.

Inclusividad

Las ponentes quisieron resaltar, por otro lado, la importancia de la inclusividad. Claudia Tecglen, licenciada en psicología y galardonada con el Premio Princesa Girona Social 2022, puso especial énfasis en ello. Dejó claro que la parálisis cerebral que sufre no le ha impedido realizarse como persona y como profesional, creando con solo 22 años la organización Convives con Espasticidad, una entidad sin ánimo de lucro para ayudar a la integración laboral. "El talento no entiende de género, igual que no entiende de discapacidad o de capacidad. Es necesario construir un mundo inclusivo, y que nadie se quede atrás", dijo. Durante la jornada intervinieron también representantes de Médicos Sin fronteras y Cruz Roja, que resaltaron los grandes retos en cuanto a desigualdad de género, falta de conciliación y oportunidades en muchas partes del mundo en las que trabajan.