México, un mercado de futuro para el aceite de oliva español

La Internacional del Aceite de Oliva ha presentado en México una campaña de promoción para incrementar las ventas del oro líquido español en el mercado azteca.

Existen una infinidad de factores e indicadores que sitúan a México como un mercado con unas enormes posibilidades para los aceites de oliva. Para empezar, hay que tener en cuenta que, a pesar de la cercanía cultural con España, solo representan el 1,16% del consumo de grasas vegetales en ese mercado. Eso nos da un consumo per cápita de unos 135 gramos por habitante al año. Se trata de una cifra muy baja incluso en comparación con otros países de América Latina; por ejemplo, los brasileños consumen alrededor de 500 gramos per cápita. Y eso no significa que el consumo se haya estancado en los últimos años. De hecho, las importaciones han crecido en las dos últimas décadas casi un 300%, pero lejos de la evolución de otros mercados más maduros. Con una población mexicana que supera los 120 millones de habitantes, el potencial de crecimiento es evidente.

Al mismo tiempo, los mexicanos han mostrado en los últimos años una enorme preocupación por comer más sano. Y no es nada extraño ya que, según los datos publicados en 2020 por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en cuanto a obesidad infantil y el segundo en adultos. Por eso se ha visto un cambio de tendencia que coincide con la crisis sanitaria que se manifestado en un aumento del consumo de aceite de oliva, al mismo tiempo que disminuía el consumo de los alimentos ricos en grasas saturadas. Esto, unido a un cambio en los hábitos culinarios, con la vuelta a cocinar en casa, ha hecho que entre 2019 y 2021 las ventas de aceites de oliva en México hayan crecido un 84%.

México compra aceites de Europa

Si observamos con más detalle las importaciones de aceite de oliva de México comprobamos que es un mercado muy fiel a los aceites de oliva europeos, que en 2021 alcanzaron las 22.889 toneladas, el 97,78% de todos los Aceites de Oliva adquiridos por este país, que en ese año alcanzaron las 23.407 toneladas. El valor total de esos aceites superó los 100 millones de euros. El 91,09% de las importaciones de este producto provenía de España (21.322 toneladas) por un valor de más de 80 millones de euros.

Con estos porcentajes, México se convierte en uno de los mercados más fieles a los aceites de oliva europeos. Tan sólo tenemos que ver que nueve de cada diez botellas de aceites de oliva comercializadas en México, provienen de España.

Pero los datos económicos no son suficientes para conocer un mercado tan complejo. Por esa razón, la empresa especializada en el análisis de mercados Ikerfel ha realizado un análisis sobre la visión que tienen los mexicanos que han consumido Aceites de Oliva.

El 'oro líquido' europeo es reconocido por el 99% de los mexicanos encuestados, siendo líder en este aspecto por encima del resto grasas. Además, estos conocedores son consumidores activos, ya que ocho de cada diez conocedores del aceite de oliva declaran haberlo comprado en los últimos 3 meses, siendo sus usos más habituales freír, el uso general en cocina y aderezar.

Los consumidores mexicanos consideran el origen del aceite de oliva importante en su decisión de compra, ya que siete de cada diez entrevistados perciben diferencias en la calidad en función del país de origen. El 56% de ellos sitúan los Aceites de Oliva de España como los de mayor calidad, a gran distancia del segundo. En cuanto al consumo, nueve de cada diez entrevistados declaran que volverán a comprar en el futuro Aceite de Oliva.

Campaña muy ambiciosa

A partir de todos estos datos y con la experiencia acumulada en la iniciativa promocional Olive Oil World Tour que estuvo en marcha en tres continentes y nueve países entre 2018 y 2021, se ha diseñado esta nueva campaña, con el claim "Saborea la Vida. Esta es la actitud de Europa con Aceites de Oliva de España" Olive Oil World Tour Experience México. Una campaña que se presentó ayer jueves en México DF a decenas de periodistas mexicanos. Esta presentación se ha complementado esta semana con dos sesiones de cata y aplicaciones culinarias impartidas por el experto en aceites de oliva Alfonso Fernández destinadas a medios gastronómicos y de estilo de vida. Asimismo, hemos contado del chef mexicano Cesar de la Parra, que ha ofrecido su amplísima experiencia en la integración de los aceites de oliva en la cocina de su país.

En el evento, la Interprofesional del Aceite de Oliva Español ha estado representada por la gerente, Teresa Pérez, que ha destacado el ambicioso programa de actividades previstas para los próximos dos años: "Hemos diseñado una campaña 360, que llegará a su público objetivo por distintos canales de comunicación. Se van a realizar acciones tanto en redes sociales como en medios tradicionales como la televisión, radios y prensa escrita. Pero,sobre todo, es una campaña marcada por acciones experienciales de proximidad que buscan la participación del público mexicano. También se realizarán actividades de formación en Universidades de Gastronomía para que alumnos de todo el país conozcan las propiedades de los Aceites de Oliva. Igualmente, la campaña tendrá presencia en eventos deportivos de primer nivel. Pero, sobre todo, será una campaña que conectará con nuestro público objetivo gracias a una imagen colorista, divertida y muy dinámica, que hace del sabor y del disfrute su motor".