McDonald's refirma su compromiso laboral con los trabajadores con diversidad de género

La compañía de restauración McDonald's acaba de lanzar su campaña 'seas como seas, McDonald's está contigo' para subraya su compromiso con la diversidad sexual y reasignación de sexo, para lo que cuenta con un plan de inclusión a cualquier diversidad con 35 medidas. Esta campaña subraya la inclusión laboral de personas con diferentes identidades sexuales.

Según la compañía, la diversidad, la equidad y la inclusión son valores históricos en la gestión de Personas de McDonald's. Por ello, este año ha dado un paso más a la hora de celebrar el Orgullo LGTBIQ+ lanzando una campaña por la inclusión y el empleo en sus restaurantes con un mensaje muy claro: "Seas como seas, McDonald's va contigo".

Todas las personas, sean del colectivo que sean, subrayan en la cadena "tienen cabida en el equipo de la marca líder de restauración. La compañía se posiciona así como un referente en empleo de calidad, diverso e inclusivo".

McDonald's invita a todos aquellos que quieran unirse a su plantilla y a trabajar en un entorno libre donde encontrar las mejores oportunidades de desarrollo profesional. Para conocer toda su cultura DEI -Diversidad, Equidad e Inclusión- la marca ha lanzado la página web www.mcdonaldsvacontigo.es con información detallada sobre sus acciones.

En esta página comparte historias a través del embajador de la cultura DEI y del colectivo LGTBIQ+ de la empresa, Albert Garrit, quien conversa con sus compañeros Tania García, personal de restaurante y embajadora de la marca; Diego Trombatore, HR & DEI Manager; y Paloma Cabral, directora Corporativa de McDonald's España.

Como parte de una campaña que la marca comunicará también en redes sociales y medios de comunicación, la compañía cuenta con unas camisetas que ya se han convertido en un símbolo de su cultura DEI a través del mensaje "Lovin' her, him, them, me", una reivindicación por la inclusión y la diversidad que comparte con las personas de su equipo y con la sociedad.

Un Plan de Inclusión pionero

McDonald's cuenta desde 2020 con un ambicioso Plan de Inclusión que tiene como objetivo identificar y eliminar las barreras que impiden un trato justo a los grupos infrarrepresentados.

El plan cuenta con más de 35 medidas que garantizan que todas las personas dentro de la compañía cuenten con las mismas oportunidades, que giran en torno a distintos ejes de actuación: cultura organizativa, acceso al empleo, política salarial, formación, promoción, conciliación, comunicación, salud laboral y violencia de género, son algunos de los más destacados.

Esto significa, explican en McDonald's, "la plena expresión de la diversidad: la representación e inclusión de diferentes géneros, razas, culturas, identidades, orientaciones sexuales, edades, religiones, capacidades, idiomas, experiencias y expresiones".

La empresa subraya que dispone de un Protocolo para la gestión de la diversidad sexual y reasignación de sexo, pionero en España y en el mundo. En este sentido, para Paloma Cabral "las empresas debemos trabajar para conseguir que todos los trabajadores se sientan a gusto con su propia identidad sexual".

Y añade: "Es un trabajo diario que desde McDonald's seguiremos desarrollando de forma incansable para garantizar el bienestar de todos nuestros empleados. La diversidad, la equidad y la inclusión son valores históricos para nosotros que forman parte de nuestra identidad".

Fruto de esta cultura y personalidad, la marca ha sido reconocida con el sello SGIG (Sistema de Gestión de la Igualdad de Género) de AENOR que asegura la transversalidad del principio de igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en todos sus procesos internos. Asimismo, ha conseguido el distinguido certificado Top Diversity Company y el sello de Empresa Séniormente Responsable de Talent Senior.