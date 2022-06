Mañueco replica a Maroto que mientras "unos buscan la foto" la Junta trabaja con "discreción" en el conflicto de Siro

"¡Frente a quienes están por hacer declaraciones públicas y salir en la foto para aparentar y obtener rédito político, nuestro compromiso consiste en estar al lado de los empresarios, las empresas y los trabajadores con discreción!". Ésta ha sido la réplica del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que

en el conflicto de Siro.

El mandatario castellanoleonés ha elegido precisamente el marco del II Congreso de la Industria Alimentaria de Castillla y León, organizado por Vitartis, para, sin nombrar directamente a la titular de Industria, incidir en que desde el Ejecutivo autonómico se prefiere trabajar con "discreción", , que es lo que se necesita para tratar de resolver las dificultades de proyectos empresariales como el de Siro, en referencia al anuncio de cierre de su planta de Venta de Baños y a los problemas para la entrada de fondos de inversión para sanear la compañía.

En su discurso de clausura del congreso, Fernández Mañueco, también ha criticado el PERTE Agroalimentario del Gobierno de Pedro Sánchez tras recordar a Reyes Maroto, al igual de lo que ya le transmitió por carta el pasado día 25 de mayo, que el mismo tenía que haber sido elaborado con el concurso de los agentes implicados para conocer sus verdaderas necesidades.

"No hablo ya de que nos hubieran escuchado a las comunidades autónomas, algo que habría sido todo un detalle", se ha quejado el presidente de Castilla y León, quien ha advertido a Maroto de que "la rueda de los fondos europeos gira al vacío", ante una "financiación insuficiente, requisitos extraordinariamente complejos, criterios indeterminados y el retraso en la asignación de los fondos", sin olvidar el "disparate que supone la exigencia de un presupuesto mínimo de 35 millones de euros en un sector compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes".

Demonización del sector

Pero además, el mandatario castellanoleonés no ha querido dejar pasar por alto la "demonización" a la que, a su juicio, ha sometido el Gobierno al sector agroalimentario con campañas y "ataques inexplicables" al cárnico, el lácteo o el azúcar, "imprescindibles para el abastecimiento alimentario y para el arraigo en el territorio".

En este sentido, Fernández Mañueco ha lamentado que algunos miembros del Gobierno de Sánchez "o no se enteran o no se quiera enterar" de que "si el campo no produce, la ciudad no come".

Frente a ello, el máximo responsable de la Junta ha realizado una encendida defensa de la importancia de un sector que representa "modernización y transformación" y que ha permitido que el valor añadido generado se quede en esta tierra.

"Sois un sector estratégico, un pilar fundamental de nuestra economía", ha enfatizado Fernández Mañueco para, a continuación, conjugar cifras como los 11.300 millones de euros de negocio que representa la agroalimentación, un 11 por ciento más que en 2017 y con una evolución dos puntos por encima de la nacional; unas exportaciones que se han incrementado un 38 por ciento en el último lustro, 13 puntos más que la media nacional, o los 40.000 puestos de trabajo que aglutina.

"Más volumen, más exportaciones y más empleo", ha resumido el presidente como "datos imbatibles" que contribuyen, además, a fijar población en las zonas rurales. "Como presidente de Castilla y León me siento muy orgulloso de presidir una comunidad que es la tercera industria agroalimentaria de España, aunque también somos líderes en el cárnico, el lácteo, el vino y el azúcar, tenemos la mejor despensa de productos de calidad de toda Europa", se ha felicitado.

Por ello, y para seguir creciendo, el presidente ha prometido que la Junta "va a poner toda la carne en el asador" con esos 140 millones en ayudas los próximos cinco años para la creación de empleo en el sector, aumentar la competitividad y apostar por la modernización y digitalización del mismo.

Además, ha anunciado la inminente resolución de una línea de ayudas por importe de 27 millones para el sector y la vigencia, hasta el 31 de agosto, de otra línea de 68 millones, "la mayor de la historia", además del compromiso de mejorar las condiciones de financiación para dar respuesta a sus problemas "con menos palabras y más hechos".

Al inicio de su discurso de clausura del congreso, Fernández Mañueco, de forma irónica, también ha aprovechado para responder a la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, que hace unos días pedía que aclarase quién le había pagado su viaje y entrada para la final disputada en París entre el Real Madrid y el liverpool.

Y lo ha hecho tras reconocer que hasta en varias ocasiones había coincidido también en la capital parisina con el presentador del congreso, algo que espera que no sea también objeto de controversia. "La gente pide cosas muy raras últimamente", ha apuntado entre las risas de los allí presentes.