"Decepción y desastre se queda corto": Shein fracasa con su 'pop up' en Madrid

La firma china Shein está causando furor estos días con la apertura de su 'pop up' en Madrid. No obstante, la gestión de la organización está siendo criticada en todas las plataformas digitales. Es el caso de la tik toker cindyylaraa , que afirma que ha hecho más de 4 horas de cola, y "no recomiendo ir, no merece la pena."

Desde las 10 de la mañana ya había colas interminables, cuando la tienda no abría hasta las 14. A la tienda solamente se podía acceder en grupos de 80 personas, y el tiempo máximo para estar allí era de media hora. Según aseguran los clientes esto era imposible, ya que prácticamente había que hacer cola para entrar a los probadores y para poder pagar.

Se formó tal caos, que tuvo que intervenir la policía. Se empezaron a repartir tickets que aseguraban la entrada al establecimiento. Según Elena, una clienta de la 'pop up', "yo tenía mi ticket, y abandoné la cola para poder ir a comer. Al volver, me dijeron que no podía entrar porque el ticket no servía de nada."

Medidas legales

La huella que deja Shein en la calle Sandoval parece que podrá tener consecuencias jurídicas. En la entrada, donde se ha necesitado la intervención de la Policía Municipal, se escuchaba que la marca va a recibir tres denuncias: por el volumen de la música, por desobediencia y porque el establecimiento no tiene licencia.

Por su parte, el gabinete de comunicación de la marca no ha querido hacer ningún tipo de declaración. El director de marketing de Shein, Mingjie Zhao, asegura que "han abierto esta 'pop-up' para fortalecer lazos con nuestros usuarios y dar a nuestros clientes la posibilidad de vivir una experiencia de compra física donde pueden adquirir las tendencias de primavera-verano 2022. Amamos cómo el público español aprecia la marca y crea una estrecha relación con Shein. Esperamos continuar entregándoles con un buen servicio y ofreciéndoles buenos productos".

Su objetivo es reforzar su presencia en el mercado español. Según Smartme Analytics, en España, la aplicación de Shein presenta una cuota de usuarios del 62% sobre el total, por delante de Vinted (38%), y se ha posicionado como la favorita para los consumidores españoles en todas las franjas de edad entre septiembre de 2021 y el pasado febrero.