Así son las dimensiones que no debe superar la maleta para viajar sin facturar, según la aerolínea

Las dimensiones del equipaje de mano supone un quebradero de cabeza para los viajeros que no desean facturar, ya que cada aerolínea estipula sus propias medidas de forma independiente. Mientras que unas fijan un límite de peso, otras simplemente establecen unas dimensiones máximas permitidas en centímetros, diferenciando entre bolsos, maletas o mochilas, entre otros formatos.

Por ello, desde la agencia de viajes eDreams han recopilado las normas y tarifas que las principales aerolíneas estipulan, de cara a que los viajeros sepan en todo momento qué elementos pueden transportar sin coste adicional y cuánto deberán abonar en función del tamaño de sus equipajes.

Ryanair

Ryanair permite, desde noviembre de 2018, viajar con un maletín o bolso pequeño de forma gratuita siempre y cuando el bulto quepa debajo del asiento de delante. Es decir, que no supere los 40 x 20 x 25 centímetros (largo por ancho por alto). Si el bolso supera estas dimensiones, hasta los 55cm x 40cm x 23cm y un máximo de 10kg, se deberá contratar el servicio Priority.

Para tamaños superiores, los viajeros deberán facturar la maleta de mano en bodega. En este sentido, desde eDreams recuerdan que hacerlo a la hora de comprar el billete online saldrá más económico que hacerlo en el mostrador del aeropuerto. De este modo, cada pasajero podrá facturar un total de tres maletas grandes pagando 25 euros por trayecto.

No obstante, la compañía no permite transportar artículos individuales de más de 32 kg o de dimensiones combinadas de más de 81 cm, 119 cm y 119 cm.

Iberia

La compañía permite, a diferencia de la anterior, incorporar en cabina una pieza de equipaje más un articulo personal, "siempre y cuando la pieza de equipaje de mano quepa dentro del medidor de tamaño de equipaje y no exceda las dimensiones totales de 56 cm x 45 cm x 25 cm, incluyendo el asa, bolsillos y ruedas", explican desde eDreams. Esta pieza puede ser un maletín, un bolso de señora, una cartera pequeña o un ordenador portátil.

A la hora de facturar, Iberia permite un máximo de un equipaje gratuito que varía en función de la tarifa contratada. Este no podrá pesar más de 23 kg y no podrá medir más de 158 centímetros entre su alto, su ancho y su profundidad.

Vueling

Vueling solo permite llevar consigo de manera gratuita una bolsa pequeña bajo el asiento. Sus medidas no deben exceder los 40 x 20 x 30 centímetros. Sin embargo, los viajeros que se desplacen con tarifas Optima, Family y TimeFlex podrán llevar una segunda pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 10 kg y cuyas dimensiones no excedan de 55 x 40 x 20 cm. Para quienes lo hagan con la tarifa Basic, podrán disfrutar de esta ventaja contratando este servicio o un asiento (Space One o Space Plus).

En el caso de que se necesite facturar, puede hacerse añadiendo 10 euros al precio por trayecto y por maleta (no superior a los 23 kilos) si se hace desde la web o desde el servicio de Atención al Cliente. Si se hace desde el mostrador, este precio ascenderá hasta los 50 euros.

Air Europa

Las condiciones que fija Air Europa son similares a las de otras, como Iberia. Permiten acceder al avión una pieza de no más de 10 kilos y que no supere los 55 cm x 35 cm x 25 cm. También, consiente acceder con un segundo bulto pequeño, como un bolso de mano, ordenador portátil o tablet.

En cuanto a los bultos facturados, estos no deben sobrepasar los 158 centímetros entre la suma de sus dimensiones ni debe pesar más de 23 kilos.

Easy Jet

Easy Jet, en cambio, contabiliza bultos como maletines, ordenadores o bolsos de mujer como un bulto, por lo que no permite subir al avión un bolso de mano y una tablet sin facturar uno de los dos. Este, además, debe tener unas dimensiones máximas de 45 x 36 x 20 cm. Para solventar este impedimento, la compañía permite contratar la tarifa Flexi (o estar en posesión de la tarjeta easyJet Plus), mediante la cual se podrán llevar dos artículos en cabina.

"Cada pasajero de easyJet puede facturar hasta 3 maletas de 23 kg y añadir peso adicional en unidades de 3 kg hasta un máximo de 32 kg de equipaje en una maleta o bolsa no superior a 275 cm", especifican.

Wizzair

Los pasajeros que viajen con la tarifa básica de Wizzair únicamente podrán llevar un artículo de, como máximo, 40 x 30 x 20 cm y con una limitación de 10 kg como máximo. Sin embargo, mediante la tarifa Priority se podrá acceder a la cabina con una maleta de mano de 55 x 40 x 23 cm.

En el caso de necesitar facturar, "la aerolínea permite llevar hasta 3 paquetes de 10, 20 o 32 kg cada uno. En cuestión de tamaño, el máximo permitido es 149 × 119 x 171 cm". Estas tarifas dependen del momento en el que se realice la compra. Como máximo, Wizzair tiene una tasa de 65 euros por maleta.

Air Nostrum

Mismas normas que en Iberia. Se permite una maleta de dimensiones totales de 56 cm x 45 cm x 25 cm y un accesorio.

British Airways

La aerolínea permite llevar un bolso de mano y un bulto adicional. Mientras que el primero no debe exceder los 56 cm x 45 cm x 25 cm (incluyendo asas, bolsillos y ruedas), el segundo debe limitarse a 40 cm x 30 cm x 15 cm.

En cuanto a tamaños superiores, British Airways dispone de una franquicia de equipaje gratuita que varía en función de la clase y del tipo de billete. Para maletas adicionales, se debe pagar un suplemento.