No más 'fish and chips' para los británicos: la escalada de precios amenaza su supervivencia

Uno de los platos más famosos de la gastronomía inglesa, los fish and chips, está en peligro debido al incremento de los precios de dos de sus ingredientes principales: el bacalao y el aceite de cocina. Según cálculos de la National Federation of Fish Friers, hasta un tercio de los aproximadamente 10.000 restaurantes de fish and chips de Reino Unido podría cerrar en los próximos nueve meses.

La escala de precios a consecuencia de los retrasos en la cadena de suministros y la guerra de Ucrania está afectando a todos los sectores, desde el de la construcción hasta el textil. Pero el caso de los restaurantes de fish and chips es especialmente grave, ya que operan con márgenes muy estrechos y tienen una gran dependencia de las exportaciones rusas y ucranianas.

En concreto, hasta el 40% del bacalao y el eglefino (otro de los pescados que usan como ingrediente) que importa el sector proceden de aguas rusas, mientras que casi la mitad del aceite de girasol procede de Ucrania. "Los restaurantes están pagando un 83% más por el aceite de girasol en comparación con los primeros días de marzo", asegura Andrew Crook, presidente de la National Federation of Fish Friers, en declaraciones a CNN Business.

Tampoco es una opción sustituir el aceite de girasol por el de palma, ya que también ha duplicado su precio. Indonesia, el mayor exportador mundial de aceite de palma, anunció el mes pasado restricciones a las exportaciones de este producto en un intento por garantizar el suministro interno.

Además, a todo esto hay que sumar los precios de la factura de la luz y de los fertilizantes necesarios para cultivar patatas, que se han disparado. Sin olvidar el temor a que el gobierno británico imponga duros aranceles a la importación de pescado blanco ruso, lo que ha llevado a muchos establecimientos a abastecerse de alternativas, lo que ha elevado aún más el precio del pescado islandés y noruego.

Tradicionalmente, los fish and chips ha sido un plato barato. Sin embargo, el precio actual de una caja de bacalao islandés es de 270 libras (casi 320 euros), frente a las 140 libras (165 euros) que costaba el año pasado por estas fechas. Aunque los restaurantes hacen todo lo posible porque los clientes no noten este incremento, al final se está dejando sentir en los precios. Hace un año, el precio medio de unos fish and chips era de 7 libras (unos 8,30 euros) y ahora ronda las 8,50 libras (10 euros). Es decir, se ha encarecido un 21%. Ante esta situación, muchos temen perder mercado, asegura Crook.

Reino Unido se enfrenta a la inflación más alta de los últimos 30 años. En marzo, los precios al consumo alcanzaron el 7% y podrían llegar al 10% este mismo año, según datos del Banco de Inglaterra. Según una encuesta de la Federación de Pequeñas Empresas de ese país, más de medio millón de pequeñas empresas en el Reino Unido, es decir, una de cada diez, tienen previsto cerrar, reducir su tamaño o vender en el próximo año, debido a las dificultades para conseguir financiación y a la actual situación inflacionaria.