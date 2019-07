PP, Ciudadanos y Vox dan un "paso más" para desbloquear la gobernabilidad en Murcia

PP, Ciudadanos y Vox han celebrado este lunes una nueva reunión que las tres partes han calificado de "positiva" y en la que han dado un "paso más" para acercar posiciones, aunque todavía no han alcanzado un acuerdo definitivo que permita desbloquear la formación de Gobierno y la investidura del candidato popular, Fernando López Miras.

Así lo han hecho saber en un contacto con los medios de comunicación tras más de dos horas y media de reunión el candidato del PP a la presidencia, Fernando López Miras, la portavoz de Cs en la Asamblea, Isabel Franco, y el coordinador de Vox, Luis Gestoso.

En concreto, Gestoso ha valorado que la reunión ha sido "positiva" y considera que los tres partidos han dado "otro paso" tras pasar todo el fin de semana analizando un documento redactado por Vox acerca de "distintas política sobre problemas en Murcia, relativos al Mar Menor, al Plan Hidrológico Nacional, políticas familiares, temas de impuestos o económicos".

Ha reconocido que los tres partidos estaban "tratando de redondear" este documento y, en caso de llegar al final a un acuerdo, ha avanzado que "sería un documento en el que se comprometería la investidura del presidenciable López Miras".

Ha asegurado que ha habido "avances", aunque descarta que las tres partes han acordado no realizar más reuniones "públicas y multitudinarias" porque los canales de comunicación entre ellos son "fluidos" y los documentos sobre los que están trabajando están "claros".

"Vamos a trabajar sobre ellos y nos vamos a comunicar por correo electrónico y por otros sistemas de intercambio de documentos", según Gestoso, quien ha avanzado que las tres partes van a tratar de "agilizar" la comunicación entre ellos.

Al ser preguntado por si Cs estaría dispuesto a firmar un documento con Vox, Gestoso ha afirmado que su partido todavía no ha planteado ese tema, pero ha advertido que, "lógicamente, para que haya un acuerdo tiene que haber un acuerdo de tres". Así, ha avanzado que buscarán una fórmula de compromiso que, "por lo menos, sea inequívoca respecto a los puntos a los que vamos a llegar en la investidura".

A este respecto, ha señalado que darán a conocer el documento cuando los tres partidos lo tengan claro. De momento, afirma que se ha avanzado en "puntos importantes" pero "no hay nada cerrado" porque que había muchos documentos sobre la mesa y "no nos ha dado tiempo a revisarlo todo".

Al ser preguntado por los motivos que dificultan el consenso, Gestoso ha destacado que siempre se pueden llegar a acuerdos de forma positiva "si vienes con espíritu abierto y con intención de llegar a acuerdos con las cosas que nos unen y no incidir en las que nos separan".

En cuanto a la fecha para el debate de investidura, Gestoso ha afirmado que en Vox "no nos gusta mucho hacer futurología" y decir cosas "si no están claras". Y es que, añade, es algo que "depende de muchos factores" y no depende de ellos. "Me gustaría dar una fecha pero no puedo, porque somos tres y cada uno tiene sus intereses, aunque vamos a intentar que confluyan".

El PP tiene prisa

Por su parte, López Miras ha señalado que la reunión ha ido "bien" y cree que "se están dando pasos importantes". Ha lamentado que los tiempos "mediáticos" sean "diferentes" a los de la negociación, pero ha manifestado que se trata de una negociación "importante con la que tenemos que llegar a un buen acuerdo de investidura".

"Vamos paso a paso y no todo lo rápido que nos gustaría o que la sociedad nos demanda", según López Miras, quien cree que este lunes se ha dado un "paso importante" en el que Vox ha presentado el acuerdo con sus exigencias para apoyar la investidura. Ha calificado el documento de "bastante razonable" y está en "disposición de asumirlo" aunque el PP está estudiando "algunos aspectos".

Le gustaría que el debate de investidura no se retrasara al mes de agosto porque es algo "necesario". A este respecto, se ha mostrado dispuesto a hacer "lo que haga falta" y a trabajar "día y noche" para que pueda tener lugar en el mes de julio. Si de él dependiera, ha señalado que el acuerdo sería "esta misma tarde" pero falta "dar forma a algunos aspectos concretos".

Ha reconocido que el documento y los compromisos están "muy avanzados" y cree que no harán falta "muchas más reuniones". Con todo, cree que hay que "pulir" y "cerrar" algunos acuerdos, algo que se puede hacer "con el contacto diario que estamos teniendo vía telefónica". Esta tarde volverán a hablar, así como los próximos días, de forma "continua".

Cs: "No se trata de una firma"

La portavoz de Cs en la Asamblea Regional, Isabel Franco, ha señalado que la vía de acuerdo "se empieza a configurar" entre el PP y Vox para "intentar lograr una investidura viable y que la Comunidad se ponga en marcha lo antes posible".

A este respecto, ha valorado "positivamente" la actitud de Vox, que ha presentado un documento en el que aportan "una serie de sugerencias sobre cuestiones fundamentales para la Región como el Plan Hidrológico Nacional o la Ley de Protección Integral del Mar Menor" que Cs "puede asumir en todo momento, ya que se trata de una adenda" al pacto de gobierno de la formación naranja con el PP, que "no se ha visto alterado en ninguno de sus puntos".

Ha señalado que el acuerdo de gobierno de Cs y PP "está suscrito", y lo que les ocupa ahora es un acuerdo de investidura entre Vox y el PP", por lo que cree que queda "bastante claro cuál es el canal y el sistema por el que se puede llegar a un acuerdo". La función de Cs es "aportar" sus observaciones y, sobre todo, "facilitar que el diálogo sea lo más fluido posible" para llegar a esa solución.

Al ser preguntado por si habrá un documento suscrito entre los tres partidos, Franco ha manifestado que "no se trata de una firma tanto como de llegar a una posición en la que podamos encontrar todos los intereses y todas las propuestas que hemos lanzado a la ciudadanía con el fin de que López Miras sea investido"