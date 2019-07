Ciudadanos denunciará en la Fiscalía las "vejaciones e insultos" en la marcha del Orgullo

Ciudadanos presentará una denuncia en la Fiscalía las "vejaciones e insultos" que sufrieron sus afiliados el sábado pasado cuando participaban en la marcha del Día del Orgullo Gay que se celebró en Madrid, según ha anunciado este martes el líder del partido, Albert Rivera.

Tras criticar al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska la actitud frente a los ataques a Ciudadanos durante la manifestación del Orgullo, Rivera ha precisado que la denuncia que se presenta hoy se refrenda en las imágenes "desplorables" y ha pedido a los ciudadanos que juzguen ellos mismos porque "una imagen vale más que mil palabras", ha dicho en referencia al informe policial sobre el dispositivo de seguridad que se desplegó durante los incidentes.

Aún así, Rivera ha agradecido a la Policía Nacional y a la Policía Local su trabajo ya que, ha dicho, "gracias a ellos se evitaron males mayores", unas declaraciones que suavizan las palabras de la que fuera candidata a la alcaldía, Begoña Villacís, en las que protestó por el tiempo de reacción de los agentes una vez advertidos de los hechos.

Pide la dimisión de Marlaska

Rivera ha pedido la dimisión del ministro de Interior en funciones, Fernando Marlaska, a quien responsabiliza de los hechos por recordar durante la manifestación que Ciudadanos pactó con la extrema derecha que limita los derechos.

Marlaska se ha vuelto a defender insistiendo en que sus palabras no fueron más que "una crítica política a una actuación política" al calificar de ilusorio pensar que no tendría consecuencias "pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos y no solo los del colectivo LGTBI, sino también los de las mujeres, al poner en duda la lacra de la violencia machista".