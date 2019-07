PSC y JxCat cierran un acuerdo para gobernar la Diputación de Barcelona

PSC-CP y JxCat han firmado este viernes un acuerdo para gobernar la Diputación de Barcelona conjuntamente, y por el que JxCat se compromete a votar a los socialistas para la presidencia en la sesión constitutiva del pleno del jueves por ser la lista más votada en el conjunto de los municipios.

El acuerdo, firmado por el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, y el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, indica que constituirán una comisión de trabajo paritaria para seguir la consecución de los objetivos municipales marcados.

La participación de ambas fuerzas en el Gobierno "con la distribución de los representantes del Gobierno, su organización y, por lo tanto, todos los aspectos vinculados y necesarios para ejercerlo, quedará recogido en los diferentes documentos del Pleno de cartapacio", han acordado.

Aquestes són les bases per a un acord per a la investidura del president o presidenta de la Diputació de Barcelona que hem signat avui amb JxC:



