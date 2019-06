Otegi evita condenar los atentados de ETA en una polémica entrevista en TVE previa a la investidura

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha evitado este miércoles condenar los atentados de la banda terrorista ETA y ha advertido que no entregará un cheque en blanco al Gobierno de Pedro Sánchez para favorecer su investidura.

En declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE, el dirigente abertzale ha eludido condenar explícitamente la violencia empleada por ETA durante los años de actividad armada y ha censurado en varias ocasiones el empeño en traer a la actualidad temas "del pasado" como la violencia terrorista cuando "se trata de una página que está pasada".

"Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada, hemos contribuido a que desparezca. Me parece más significativo. Aporta más a la convivencia que una palabra", ha enfatizado el líder de EH Bildu.

En la misma línea, ha eludido referirse a los 307 crímenes cometidos por la banda terrorista ETA que están pendientes de resolver al defender que no cuenta con información. En cualquier caso, ha reiterado la necesidad de conocer la verdad "de todas las víctimas", también las que han causado dolor por parte del Estado, y ha subrayado que no tendría "inconveniente" en que se creara una Comisión de la Verdad para investigar todo el dolor causado por las dos partes.

"Toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia", ha hecho hincapié el dirigente abertzale, quien ha indicado que también le gustaría que el expresidente del Gobierno Felipe González dijera que está detrás de la 'X' de los GAL, no con el objetivo de su ingreso en prisión sino porque eso contribuiría a fomentar la paz.

En cuanto a una petición expresa de perdón, el dirigente abertzale se ha remitido uno de sus libros para recordar que en el mismo ya lo pide. "Siento de todo corazón si "alguna vez como portavoz habíamos generado más dolor del necesario a las víctimas o del que teníamos derechos a hacer"", ha dicho remitiéndose a esta entrevista biográfica.

Así, ha cargado contra la "estrategia del reproche permanente" y ha señalado que si el "espacio de convivencia" se plantea para "buscar armas, sufrimiento o humillar a una de las partes" se convertirá en un ejercicio "estéril e irresponsable".

Aunque ha dicho que no reniega de su pasado, el dirigente abertzale ha reiterado que para construir un escenario de paz hay dos posibilidades: "hacerlo en términos de confrontación, de reproches mutuos, o lo hacerlo en términos constructivos". Así, ha defendido que este último escenario permitiría "ser mas eficaz".

El PSOE no le ha llamado

Preguntado sobre si ha mantenido contactos con el PSOE en las últimas semanas, Otegi ha querido "desmentir" que algún dirigente socialista se haya puesto en contacto con su partido para tratar de obtener un 'sí' en una eventual investidura de Pedro Sánchez.

En este sentido, el dirigente abertzale ha explicado que su formación mantiene reuniones "con cierta cadencia" con ERC para tener "una posición común". "Vamos a llegar a un acuerdo y a ser fieles a lo que dijimos en campaña: no vamos a permitir el acceso de la extrema derecha al gobierno", ha recordado.

Así, ha asegurado que la posición particular de EH Bildu es de "no bloqueo y no cheques en blanco" y que todavía quedan "dos variables" por despejar. "Una es la posición de Podemos, y otra si Rivera aguantará la presión o no", ha añadido.

En cualquier caso, Otegi ha dejado claro que el "principio que regula" la posición final de EH Bildu de cara a la investidura pasa por la voluntad de Sánchez. "¿Va a ser el del 155? ¿El del juicio a los independentistas del 'procés'? ¿O el que en el programa de Jordi Évole hablaba de presiones de las élites económicas? Hay que adoptar una posición u otra", ha avisado.

Por otro lado, Otegi se ha referido a la "estrategia de acoso y derribo" a la que a su juicio está siendo sometido el PSOE por mantener contactos con su partido. "El PP está muy alterado con esta entrevista, pero tengo guardado a buen recaudo las actas de mis negociaciones con ellos. No voy a tener mucho inconveniente en hacerlas públicas", ha apuntado.

El líder de EH Bildu también ha hablado de la formación de gobierno en Navarra, y ha lamentado que los socialistas navarros hayan planteado un veto a su formación. "Estamos en fase de construir un clima sin vetos. La investidura puede salir o no, pero si se quiere una acción de gobierno no se puede sustentar sobre el veto", ha opinado.

En este contexto, ha reconocido que "es difícil" que el PSN "se siente" con EH Bildu por su lejanía "en términos políticos". "Pero aquí al final nos conocemos todos", ha manifestado, para después explicar que su partido ha llegado a acuerdos con el 'popular' Javier Maroto durante su etapa como alcalde de Vitoria.

"Esto es una dinámica muy normal y que aquí se ve con absoluta naturalidad. Hablar está bien. Otra cosa es acordar. Pero decimos con claridad que no aceptamos vetos", ha zanjado.

Sí acudirán al minuto de silencio, pero no al homenaje por las víctimas de hoy en el Congreso

En cuanto al homenaje a las víctimas que el Congreso de los Diputados celebra anualmente, Otegi ha explicado que su formación no estará presente en el acto pero sí que tendrá representación en el minuto de silencio.

"Nosotros no queremos ir a ningún sitio donde no se nos quiera o piensen que tenemos una estrategia de provocación. Hemos decidido que al menos uno de esos diputados esté en el minuto de silencio", ha apuntado Otegi, para después asegurar que su formación respeta a "todas las víctimas".

En este sentido, ha lamentado que el homenaje que se celebrará en la Cámara Baja se recuerde a "una parte" de las víctimas y no a todas. "No estaremos en el acto porque no contemplamos un evento que no nos integre. Pero, para demostrar nuestro respeto, estaremos en el minuto de silencio", ha aseverado.