La Fiscalía abre investigación penal al portavoz de Vox en Murcia que insultó a la ministra Delgado

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha incoado esta mañana diligencias de investigación penal por las manifestaciones realizadas por el portavoz parlamentario de Vox en Murcia, Juan José Liarte, sobre la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.

En su perfil de Facebook, Liarte llamó "p···" y "tiparraca a Delgado, unos insultos que investigará ahora la Fiscalía para "determinar su eventual trascendencia penal".

El dirigente de Vox, tras el aluvión de críticas recibidas, eliminó este mensaje y publicó una aclaración en la que aseguraba que se trataba de un "malentendido". "Parece que no me he explicado bien", señaló, para después apuntar que con esa frase no se refería a Delgado, "sino a un señor de Bildu".

"La frase lo que significa es que no puedes confiar nunca en quien no se puede confiar, y evidentemente me refería a Bildu, qué es un partido que no oculta sus simpatías con ETA", matizó Liarte en otra publicación.