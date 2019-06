Puigdemont y Comín, o renuncian al acta de eurodiputados o son detenidos

A las 12:00 horas del mediodía de este lunes, los 54 eurodiputados elegidos en las elecciones del pasado 26 de mayo tienen una cita con la Junta Electoral Central para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, un trámite necesario y previo a la recogida de las actas.

Hay bajas esperadas, que obligarán a los electos a cumplir con el trámite más adelante, como la del todavía ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien no podrá asistir por tener que participar en un Consejo de Ministros de la UE en Luxemburgo.

Otra ausencia esperada será la del presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien por su condición de preso preventivo de la causa que juzga el procés, no ha obtenido el permiso del Tribunal Supremo para cumplir con este trámite ahora debido al riesgo que entiende el tribunal que correría el proceso judicial por la inmunidad a la que accedería Junqueras como europarlamentario; si se le permitiera personarse el lunes ante la JEC, habría que dejarle ir el 2 de julio al Pleno de la Eurocámara y ello le daría inmunidad parlamentaria. Por eso, apuesta por no autorizarle de momento alegando que su desplazamiento supondría un "irreversible peligro los fines del proceso penal", mientras que la perdida de su derecho a la participación política no es irreversible sino temporal, a la espera de la sentencia del 'procés'.

Sin embargo, este día los protagonista serán el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comin, prófugos de la Justicia que si no acuden al Congreso de los Diputados al acto de acatamiento no podrán obtener el acta y si acuden, serán inmediatamente detenidos.

Los abogados de ambos intentaron que la JEC enviara a los fugados el acta de proclamación de los electos al Parlamento Europeo, con copia certificada, para poder entrar en la Cámara de Estraburgo. Sin embargo, la Junta Electoral les recordó que "la credencial se expide una vez que el candidato electo ha prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, conforme establece el artículo 224.2 de la LOREG".

Acatamiento estricto

Al contrario que en la constitución del Congreso y del Senado, la Junta Electoral Central no aceptará cualquier fórmula de acatamiento. En una resolución dictada el pasado lunes y que recoge Europa Press, la JEC ya dejó claro que, con arreglo al artículo 108.8 de la Ley Electoral y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sólo podrán "reputarse válidas" aquellas fórmulas "que expresamente manifiesten la voluntad incondicionada de acatar la Constitución".

"Por expresión democrática de la voluntad ciudadana, manifiesto el firme compromiso con los valores de la república catalana y declaro que continuaré trabajando en la construcción de una Cataluña políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y territorialmente equilibrada", reza el texto que propone la AMI para la toma de posesión de los concejales.