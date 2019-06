Maroto: "Nuestra prioridad son los gobiernos de coalición PP-Cs"

Esther Esteban Madrid

Cuando le preguntas si está decepcionado tras no haber conseguido su escaño por Álava y no ser diputado en esta legislatura, señala sin más que era plenamente consciente de la dificultad, aunque reconoce que el hecho de que haya sido Bildu el beneficiado no es el mejor de los escenarios posibles. Ha sido el jefe de campaña de su partido en las elecciones generales y a pesar del "batacazo" sigue siendo uno de los vicesecretarios pata negra y ahora forma parte del núcleo duro encargado de negociar los pactos postelectorales. Javier Maroto (Vitoria 1972) es un hombre amable y educado, que hace honor a su profesión de economista, dando a los argumentos una precisión milimétrica, como queriendo evitar los cabos sueltos. Durante la entrevista no da puntada sin hilo y afirma con rotundidad que habrá gobiernos de centroderecha no solo en Madrid, sino en la mayoría de los lugares donde la suma PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, lo haga factible. Solo muestra cierta incomodidad cuando la periodista le insiste en si el PP ha hecho la suficiente autocrítica, tras tener el 28-A el peor resultado de su historia.

¿Van a encontrar los consensos para que haya pactos a la andaluza en las comunidades y ayuntamientos donde sume la derecha?

Sí, estoy convencido de que vamos a conseguir los acuerdos necesarios en aquellos lugares donde podamos sumar las fuerzas de centroderecha. El PP ya demostró sentido de responsabilidad cuando, en Andalucía, Ciudadanos y Vox no se sentaron juntos y tuvimos que ser nosotros quienes pusimos a todos de acuerdo. Si el PP no hubiera tenido altura de miras, no se habría hecho el acuerdo de Andalucía. Y ahora tendremos la misma altura de miras y la misma capacidad para conseguir pactos.

Si Ciudadanos y Vox no cambian sus posiciones, ustedes no podrán gobernar ni en Madrid, ni en Aragón, ni en Castilla y León, ni en Murcia, ni en 23 ciudades más

Estoy convencido de que antes de que Carmena repita de alcaldesa, Ciudadanos y Vox encontrarán un punto de entendimiento para que Almeida sea alcalde de Madrid. Sería imposible de explicar para ambos ante su electorado que la falta de entendimiento entre ellos suponga cuatro años más de gobierno de Carmena. Por eso creo que, finalmente, se encontrará una fórmula para solventar esas dificultades.

¿Hay posibilidad de que el PP negocie por separado con Vox y Ciudadanos y se hagan la foto final?

Estamos dispuestos a utilizar cualquier fórmula de negociación, bien por separado o de forma conjunta, con foto final o sin ella. Eso es solo una herramienta, lo que a nosotros nos importa es el acuerdo de gobierno. El PP aspira a gobiernos de coalición con Ciudadanos para aplicar programas moderados de centroderecha. A partir de ahí, todas las herramientas de negociación que se tengan que poner sobre la marcha para facilitar las investiduras y el funcionamiento de esos ejecutivos nos parecerán bien.

El acuerdo programático que les ha enviado Ciudadanos, ¿es un buen punto de partida? ¿Se puede encastrar en el programa del PP?

Sí, el documento que nos ha hecho llegar Ciudadanos es un buen punto de partida, porque coincide con muchas de las líneas programáticas del PP. Son propuestas moderadas, que representan a un espectro ideológico liberal, de centroderecha, que es muy similar al acuerdo alcanzado en Andalucía. Es un buen paso en la negociación entre el PP y Ciudadanos, y en todos los encuentros que estamos teniendo hay una gran sintonía.

¿Vox qué papel puede jugar? Ellos quieren implicarse en la gobernabilidad y se niegan a ser meros espectadores...

Nuestra prioridad son gobiernos de coalición PP-Ciudadanos, pero es verdad que en muchos casos se necesita una mayoría adicional, como puede ser la de Vox, o por ejemplo la del PAR en el caso de Aragón. Tenemos que ser capaces de buscar los apoyos necesarios para conseguir la mayoría de las investiduras. La decisión de Vox de no apoyar a los gobiernos de centroderecha daría todos esos gobiernos a la izquierda. Sería paradójico que un partido como Vox, que combate a la izquierda con dureza, al final facilitaran que gobernaran ellos. Creo que eso provocaría una dura reacción en el electorado de Vox, por lo que una solución a la andaluza sería lo más sensato.

Vamos, en su opinión, Vox se hace el haraquiri, y la pelota está en su tejado para frenar a la izquierda

La palabra haraquiri la empleó Abascal, señalando que él prefería hacerse el haraquiri antes que sentarse en una mesa con Ciudadanos. Si al final los madrileños se ven obligados a quedarse con Carmena, porque Vox vota en contra del PP y Cs, no habría un solo votante de Vox que lo entendiera, y eso, efectivamente, sería hacerse el haraquiri.

¿Qué supone para una persona como usted, homosexual y defensor de los derechos LGTBI, tenerse que sentar a hablar con un partido que muchos califican de homófobo, como es Vox?

Yo les recomiendo a todos los partidos, incluido a Vox, que piensen que estamos en la Europa moderna, occidental, de las libertades del siglo XXI, y que ese es el marco y las reglas del juego con el que nos movemos la inmensa mayoría. Europa es un espacio de solidaridad y libertades, y ese es el único contexto de actuación posible.

En Aragón, donde usted está llevando la negociación, ¿conseguirán pactar con Ciudadanos y el PAR?

La opción en Aragón sería un tripartito del PP, Ciudadanos y el PAR. Lo que supondría que habría consejeros autonómicos de los tres partidos. Ese es el modelo que le estamos planteando al PAR. Hemos buscado una posición conjuntamente con Ciudadanos, y ahora estamos trabajando en unas líneas programáticas que puedan ser presentadas al PAR. Que hubiera un Gobierno en Aragón de centroderecha, y especialmente en Zaragoza, sería dar un vuelvo histórico, después de tantos años de gobierno socialista.

¿Y es optimista respecto al PAR?

Sí, soy optimista. Creo que el PAR está mucho más cómodo hablando de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones con el PP y con Ciudadanos que con las políticas de subida de impuestos de Podemos. El PAR es un partido que se identifica mucho más con el ideario de moderación de centroderecha que nosotros representamos. Sinceramente creo que habrá un Gobierno tripartito en Aragón.

¿Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid o puede haber cambio de cromos con Ciudadanos, si les apoyan en el Ayuntamiento?

Isabel Ayuso va a ser la presidenta de Madrid y José Luis Martínez-Almeida el alcalde. El PP ha sacado una diferencia muy considerable a Ciudadanos y a Vox respecto a las elecciones generales. Y es el primer partido del bloque del centroderecha al que le corresponde liderar las instituciones.

Esther Esteban y Javier Maroto (Foto: Nacho Martín)

¿Y no sería una paradoja que el trásfuga Ángel Garrido sea el presidente de la Asamblea de Madrid? Ustedes le han llamado chaquetero, traidor, de todo, por pasarse a Ciudadanos en el último segundo

Ángel Garrido pertenece a Ciudadanos, y nosotros no vamos a hacer ningún veto a los nombramientos que haga Ciudadanos, como ellos no van a hacer tampoco veto alguno en los nombramientos del PP. Será Ciudadanos quien tenga que elegir a los mejores, y ellos sabrán si el señor Garrido tiene ese perfil. Nosotros no vamos a poner palos en las ruedas de Ciudadanos, ni con Ángel Garrido, ni con nadie.

¿En su partido han hecho una autocrítica seria por el batacazo del 28-A, donde perdieron casi la mitad de sus votos?

Hemos hecho una autocrítica en privado y en profundidad. Lo primero que hicimos el día siguiente a las elecciones fue convocar en la sede nacional del PP a los líderes territoriales y a los miembros de la dirección nacional para analizar la bajada de votos. Yo no soy partidario de zanjar estas cuestiones de forma pública, ni de airear nuestras estrategias a través de los medios de comunicación. En el PP hemos tomado nota de lo sucedido, y estamos dispuestos a trabajar mirando al futuro con optimismo.

¿Pablo Casado es en estos momentos el líder adecuado para el PP o después de estos resultados su liderazgo se tambalea?

Pablo Casado es nuestro líder, se le eligió en primarias, y su liderazgo no está en juego, ni se tambalea. En las mismas primarias en las que el salió presidente se eligió una dirección nacional, y se celebró en enero una convención profundamente ideológica, donde se definió todo el ideario de centroderecha con el que nos hemos presentado a las elecciones generales, a las municipales y a las mesas de negociación con Ciudadanos.

Algunos dirigentes territoriales, como Feijóo, han achacado los malos resultados al giro a la derecha del PP en su intento de copiar a Vox

El discurso de centroderecha fue respaldado, aplaudido y compartido por todos los líderes territoriales, sin excepción, en la convención nacional, y ahí está la hemeroteca. Y el discurso de Casado fue aprobado unánimemente. Para superar las etiquetas sólo tenemos que aplicar los principios del centroderecha que es lo que somos y donde nos sentimos ideológicamente identificados.

Vamos que no hay ningún problema en que Cayetana Álvarez de Toledo sea la portavoz del partido, porque algunos creen que su perfil de derechas levanta ampollas

El presidente Casado será quien tome la decisión sobre los nombramientos que luego ratificará la Junta directiva. No hay nada decidido ni con Cayetana ni con nadie. Lo que se ha publicado hasta el momento son apreciaciones o suposiciones.

¿Usted va a ser senador por designación autonómica?

Esas son cosas que veo publicadas, pero no sé si se ajustan a la realidad. Ahora el PP debe estar centrado en conseguir acuerdos y pactos, y cuando se conformen las instituciones ya habrá tiempo de pensar en el futuro personal de algunos.

¿Comparte la idea de Alfonso Alonso cuando dice que Pablo Casado no ha integrado a todas las sensibilidades?

Nuestro objetivo en el PP es crecer a izquierda y derecha en el espectro electoral e incluso con la incorporación de personas de diferentes sensibilidades en los órganos de gobierno del partido. El actual comité de dirección del PP es un sumatorio de sensibilidades distintas, como ya ocurrió en las primarias.

¿Qué le parece un posible Gobierno de coalición de PSOE y Podemos?¿O sería preferible una legislatura en solitario?

Un Gobierno de España apoyado en un partido que ha hecho propuestas como las de Podemos perjudicaría gravemente a los intereses generales de la mayoría. Si la fórmula fuera una coalición PSOE-Podemos las consecuencias para la economía serían gravísimas porque Podemos intentaría aplicar el modelo venezolano.

¿Qué le parece el rapapolvo del Gobierno al Banco de España, por decir que la subida del SMI perjudicaría a la creación de empleo, cuando los últimos datos apuntan a lo contrario?

Los datos económicos pueden someterse a interpretaciones diferentes, pero las recetas de la izquierda van siempre en la misma dirección: la destrucción de empleo. No ha habido un solo Gobierno de PSOE en España que no haya concluido su mandato incrementando el paro y endeudando más a los españoles. Pasó con González, con Zapatero, y pasará lo mismo con Sánchez. Dejar al país endeudado hasta las cejas y con más parados es una seña de identidad de la izquierda. Eso es un hecho que nadie puede refutar ni dentro de España ni de Europa.

Pero en mayo los datos del empleo han sido muy buenos...

Que haya un dato de empleo positivo es una buena noticia, pero sólo es buena de verdad si se mantiene una línea ascendente, y las políticas del PSOE no van en esa línea.

Madrid ha desbancado a Barcelona como el destino preferido de la inversión extranjera ¿Esa sigue siendo la resaca del 1-O y la actuación de los independentistas?

Muchos empresarios pequeños, medianos o grandes le han dicho desde hace mucho tiempo a los independentistas que se están cargando la economía de todos los catalanes y perjudicando gravemente a nuestro país. Pero el Gobierno de Torra hace oídos sordos, sólo atiende las ordenes de Puigdemont y no tiene intención de modificar su hoja de ruta. Desgraciadamente creo que los independentistas nunca han situado a los ciudadanos en su prioridad, sólo defienden sus intereses personales y partidistas.

Torra ha pedido una reunión a Pedro Sánchez para abordar la "represión", por lo que no parece que tenga intención de moverse un ápice en su discurso oportunista

El independentismo sólo sabe hacer política desde el victimismo, siempre se presentan a sí mismos como vapuleados, golpeados, ultrajados, rara vez reconocen el mínimo error. Han llevado a Cataluña a un lugar inimaginable hace unos años debido a su propia ineficacia en la gestión. Espero que los ciudadanos, cuando haya elecciones allí valoren su gestión como nefasta.

Todos creen que tras el juicio se convocarán elecciones catalanas, ¿es así?

Pues no se sabe. El Gobierno de Torra y Puigdemont fijará la fecha de las elecciones en base a su propia conveniencia, no por el interés de los catalanes. Así lo han hecho en las últimas convocatorias, y seguirán haciéndolo. Habrá elecciones, o no, después del juicio haciendo el cálculo electoral que ellos quieran. Espero que los independentistas acepten la sentencia, sea cual sea, como haremos los demócratas.