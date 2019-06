El Govern cambia por sorpresa al jefe de los Mossos y nombra a un recién ascendido a comisario

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha decidido situar al frente de los Mossos d'Esquadra a Eduard Sallent, hasta ahora subjefe de la comisaría general de Información y ascendido a comisario en abril, en sustitución del comisario Miquel Esquius, que sale del cargo tras cerca de diez meses comandando la policía catalana.

Buch ha convocado una rueda de prensa para anunciar que releva de la jefatura de los Mossos d'Esquadra a Miquel Esquius, comisario que sustituyó en el cargo a Ferran López, quien a su vez dirigió a la policía catalana durante la etapa del 155, tras la destitución del mayor Josep Lluís Trapero, informa EFE.

Aunque entre bambalinas se esperaba un próximo relevo de Esquius, que ha dirigido el departamento durante estos meses sin grandes sobresaltos tras la complicaciones de sus antecesores, el nombramiento del joven Sallent ha pillado por sorpresa a algunos cuadros del cuerpo.

En cualquier caso, el nombramiento de Sallent parece desvinculado a la última polémica que ha azotado el cuerpo: la designación de varios efectivos como 'guardia pretoriana' del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Bucha habla de "normalización"

Buch ha señalado que se trata de un relevo que forma parte de la normalidad de los Mossos con el objetivo de avanzar en la "normalización" del cuerpo después de un periodo convulso por la situación política en Cataluña, recoge Europa Press.

Ha afirmado que cuando fue nombrado conseller se planteó "una época puente" para hacer una transición hacia la normalización institucional de los Mossos y ha destacado que en estos meses se ha conseguido retomar esta normalidad y recuperar la confianza del cuerpo.

También ha asegurado que han logrado demostrar cuál fue el papel de los Mossos el 20 de septiembre de 2017 y el 1-O, y ha apuntado a los retos que se abren en esta nueva etapa: "Mientras vamos normalizando la situación tenemos otros retos que se nos ponen encima de la mesa", y ha explicado que quiere dar un nuevo impulso a la policía catalana.

El conseller ha sostenido Sallent es la "persona adecuada" para asumir estos retos, ha ensalzado su "dilatada experiencia", ya que lleva 22 años en el cuerpo, y ha defendido que ha demostrado su capacidad de dirección en varias unidades.

Preguntado por si Esquius no era la persona adecuada para liderar al cuerpo, Buch ha dicho que no es que no fuera adecuado y ha tildado de excelente su trabajo al frente de los Mossos, pero ha asegurado que hacía falta un relevo y que confía en la capacidad de Sallent: "No quiere decir que uno sea mejor que el otro".

Las nuevas prioridades del cuerpo

El nuevo jefe de los Mossos ha considerado que Esquius le deja una "organización en perfecto estado para poder atender los retos" que se presentan en materia de seguridad y que los Mossos han demostrado su profesionalidad y su fortaleza ante las dificultades que han tenido en los últimos meses.

Ha insistido en su voluntad de "pasar página definitivamente de las dificultades" que ha tenido el cuerpo y consolidar la normalización institucional del cuerpo.

Asimismo, ha asegurado que su prioridad es "sacar a los Mossos del debate partidista" y centrar la actividad de la policía catalana en la prestación de seguridad a la ciudadanía.

Sallent ha relatado algunas de las tareas que quiere desarrollar como jefe de los Mossos, como establecer la hoja de ruta de la policía catalana para fijar sus objetivos y prioridades, impulsar políticas de igualdad para incrementar el número de mujeres policías, afrontar los retos de la delincuencia especializada y los ciberdelictos, y luchar contra los delitos contra la libertad sexual, entre otras cosas.