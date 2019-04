Pepu Hernández admite que no se sintió "cómodo" en primarias y no se hará militante del PSOE

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha admitido que no se sintió "cómodo" en el proceso de primarias al que se presentó para que le eligiera la militancia como aspirante a la Alcaldía, al tiempo que ha sostenido que ahora, que al PSOE tiene "fuerza", no tiene necesidad de hacerse militante.

"No me sentí atacado pero nunca me sentí cómodo en ese proceso", ha reconocido en una entrevista con Europa Press, en la que, sin embargo sí que ha subrayado que le pareció "lógico y normal" tener que presentarse, pero no tanto el debatir con compañeros de partido, aunque él sea simpatizante.

Y es que no le parecía "lógico y oportuno tener que debatir sobre determinadas cuestiones y reflejarlas al exterior". "Debemos tener una apuesta común dentro del partido porque es la idea que tenemos que reflejar a los ciudadanos para que sepan que vamos a actuar en una misma línea", entiende el candidato.

En este sentido, ha indicado que igual que no pueden proponer cosas que no pueden cumplir, "hay que ser muy sensatos y moderados en esas opciones". "No hay que hacer apuestas estrella sino importantes, y ahí, me siento cómodo", ha reiterado para explicar que en el momento de las primarias no lo entendió "muy bien" pero, quizá, por la "novedad".

No obstante, también fue un proceso "importante" para él porque le permitió conocer las agrupaciones y eso, asegura, le dio una "fuerza tremenda" porque había "buenas sensaciones" que luego se reprodujeron en los votos de apoyo que consiguió para ganar a los otros dos contrincantes.

Sobre si se ha planteado hacerse militante, ha explicado que en este momento no. Y lo que sí que ha hecho ha sido desarrollar esta respuesta:

"Cuando he pensado alguna vez en ser militante del PSOE nunca era en una situación donde el PSOE iba bien... Ahora el PSOE está teniendo una fuerza importante y concitando la forma de pensar de muchos españoles, es un momento importante y en este momento no siento la necesidad de hacerme militante".

Esto no quita que si en un futuro, "dentro de diez o doce años", las cosas van peor, que espera que no, entonces "a lo mejor" pensará afiliarse al partido.

Relación con Sánchez

Con el presidente de Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hablado durante este tiempo --él fue quién le convenció para adentrarse en esta carrera-- y señala que "todo consejo es bienvenido" porque tiene "mucho que aprender" y aunque no quiere transformarse "en un político al uso", sí quiere ser el "candidato de los valores deportivos".

Aquí ha apuntado que Pedro Sánchez "sabe mucho de esto" porque ha tirado de esos valores para dotarse, entre otras cosas, "de una fuerza de convicción sobre los ciudadanos españoles". "Creo que esos valores que aprendimos de jóvenes son importantes", ha señalado, para añadir, a continuación, que no se arrepiente de su decisión de dar el paso.

Está conociendo Madrid y a los madrileños "de una forma muy especial" y para él, el poder ejercer "este servicio público es muy importante". Cree que, en general, poco se agradece a la gente que se dedica al servicio público cuando en otros países no es así. De hecho, ha recordado que en EEUU se dice "gracias por servir".

Tras señalar que también es una vocación, ha reiterado que si no consigue gobernar se quedará en la oposición. "Espero que las cosas vayan bien y tengamos fuerza para poder transformar la ciudad pero si los ciudadanos no lo consideran así, haremos nuestro trabajo desde otras posiciones", ha concluido.