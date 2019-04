Arrimadas asegura que Cs no dará indultos ni cesiones al independentismo: "No es no"

La candidata de Cs por Barcelona a las elecciones generales, Inés Arrimadas, ha asegurado este domingo que un gobierno de Cs no indultará a los presos independentistas ni dará cesiones al independentismo, como cree que hará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No habrá indultos para los golpistas. No es no. No es no a mirar hacia otro lado. No es no a abrir embajadas separatistas. No es no a Rufián, a Torra y a Bildu", ha sostenido en un acto de campaña en Torroella de Montgrí (Girona) ante unas 150 personas.

Arrimadas ha reivindicado a Cs como la garantía para acabar con las cesiones que considera que se han dado al independentismo desde el Gobierno, y ha afirmado estar "cansada de ver cómo el PP y el PSOE solo critican un poco al nacionalismo en las elecciones o mientras están en la oposición, pero mientras están en el Gobierno siempre pactan con los nacionalistas".

Tiran lejía por donde pasa Arrimadas

Dos personas han tirado este domingo lejía en la calle por la que han pasado la candidata de Cs por Barcelona a las elecciones generales, Inés Arrimadas, diputados y candidatos del partido naranja en su visita a Torroella de Montgrí.

Después de que la comitiva de Cs haya hecho un paseo por el centro del municipio y hayan recibido gritos de 'Fuera fascistas' por parte de medio centenar de ciudadanos, que al gritar les han dado la espalda, dos personas vestidas con un mono blanco y un cartel que ponía 'Desinfecciones. Empordà antifascista' han tirado lejía.

En declaraciones a los medios después de un encuentro con periodistas en el autobús de campaña de Cs, Arrimadas ha criticado que hayan tenido que ser escoltados por agentes de los Mossos d'Esquadra y que hayan ido "unos totalitarios a desinfectar con lejía el suelo" que habían pisado.