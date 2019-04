¿Qué dice Alexa cuando le preguntan por el ganador de las elecciones?

"Creo que no me la juego demasiado si digo que será un hombre. Me hubiese gustado ver a alguna mujer como candidata". Así responde Alexa cuando se le pregunta quién cree que será el próximo presidente del Gobierno. Pero para enriquecer la respuesta, la compañía española Bluecell propone realizar la misma cuestión tras instalar la aplicación 28abril.com. Para ello, la agencia especializada en marketing y estrategia digital ha desarrollado un software para conocer los programas de los partidos preguntando al asistente de Amazon.

De esa forma, cualquier usuario puede preguntar directamente al altavoz inteligente qué opina un partido sobre cierto tema o cuál es la intención de voto. También puede interesarse sobre los nombres de los candidatos, el número de escaños del Congreso, los resultados de las encuestas, entre otras curiosidades

Para intentar facilitar la decisión del voto al cerca del 40% de indecisos (según datos del CIS) para la cita del próximo 28 de abril, Bluecell ha creado una herramienta que permite interactuar con Amazon Alexa y mantener conversaciones sobre los programas electorales de todos los partidos. "La falta de comunicación verídica, unido a lo poco práctico que resulta información política, nos inspiró en este desarrollo que esperamos que ayude antes y durante las elecciones a tomar una decisión consciente", afirma Ángel Sopeña, CEO de Bluecell.

Las mismas fuentes explican que "las skills de Alexa son aplicaciones que se desarrollan para el asistente virtual de Amazon y que se pueden instalar libremente, con lo que se crean experiencias de usuario más personalizadas".

A través de un comunicado, Bluecell explica que para desarrollar 28abril.com, el equipo "ha categorizado todo el proyecto en una diagramación de contenidos, partiendo de palabras clave y temáticas principales, a los que se unieron sinónimos términos similares para disminuir el margen de error. Tanto los usuarios como la plataforma se retroalimentan constantemente y, gracias al modelo de Machine Learning e Inteligencia Artificial de Alexa, se pueden conseguir respuestas cada vez más fieles a la pregunta lanzada".