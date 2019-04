Errejón no se arrepiente de haberse ido a Más Madrid, pero no renuncia a su cargo en Podemos

El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, se siente "responsable" de la decisión que tomó hace un par de meses de aspirar al Gobierno regional bajo la plataforma de Manuela Carmena y no se arrepiente de ese paso porque, afirma, está con "más ganas que nunca" de hacer campaña y de gobernar la región.

Así ha contestado al ser preguntado, en una entrevista en Europa Press, sobre si se arrepiente de haber abandonado las siglas de Podemos de cara a las próximas elecciones autonómicas. Ha dicho que tiene más ganas que nunca por dos razones: porque está por sus ideas y porque ha "recuperado" la pasión.

"Estoy en política exclusivamente por mis ideas y si gano es con mis ideas, no concibo otra manera de hacerlo", ha señalado al respecto, para añadir que está intentando "recuperar unas ciertas ganas, diversión, pasión haciendo precampaña, de escucha, de recogida, de propuestas, discusión y debate". "Esto solo compensa si se hace con ganas, con mucha pasión y yo la he recuperado", ha dicho, y lo ha hecho de la mano de la que es un "referente político de primer orden", Manuela Carmena.

"Tenemos las generales pero ya hay una idea entre los madrileños y es mayoritaria, y hay que darle forma: tras 25 años de gobierno del PP la Comunidad es un desastre de corrupción, de maltrato a los servicios públicos, de nulo proyecto económico o movilidad o de mayor desigualdad y segregación de los madrileños", ha sostenido.

Por otro lado, ha admitido que "para nadie es un secreto" que viene desde "hace varios años teniendo importantes diferencias con el rumbo actual de Podemos". "No solo yo, pero yo vengo teniendo importantes diferencias... Esas diferencias no me impiden ver las cosas bien hechas, pero esas diferencias me recomiendan hacer las cosas con todavía un poquito más de ganas de amplitud y de mano tendida", ha sostenido.

Preguntado por si se siente cómodo con que le llamen la "izquierda amable", ha respondido con ironía. "Hay una especie como de competición de testosterona en la política española, entre la izquierda amable y la derechita cobarde", ha dicho el candidato de Más Madrid, quien frente a esto, el principal problema que hay es la "desigualdad" y que las formaciones políticas "están peleándose entre ellas".

No renuncia a su cargo en Podemos

Sobre el hecho de que siga siendo secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, ha defendido que nadie le ha dicho que sea "incompatible". "No he renunciado pero me ilusiona mucho más la tarea en la que estoy, que es ser presidente de la Comunidad de todos los madrileños. Y para eso, a veces, hay que elegir, y las discusiones en los partidos les interesa mucho a los partidos pero te hace perder muchísimo tiempo y energía", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que ha dado los pasos que ha dado para que las discusiones de partido, "que son muy interesantes para los partidos y las conversaciones con los medios", les ocuparan "menos tiempo que lo verdaderamente importante". "No puede ser que las discusiones de los partidos nos aparten de lo que queremos hacer que esta por encima de cualquier partido político, siglas o plataforma", ha considerado.

En este punto, cuestionado por si se siente culpable por el "terremoto político" que provocó su decisión, ha contestado con un se siente "responsable del paso adelante" que ha dado y de "ir de la mano de Manuela Carmena para defender el Ayuntamiento de Madrid, para que no vuelva el PP y para poner orden en la Comunidad, desecha por la desigualdad, corrupción y falta de proyecto". "He dado un paso adelante con Carmena y estoy orgulloso de esa decisión", ha sentenciado.