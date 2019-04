Aznar enmarca al PSOE fuera de la Constitución por pactar con los nacionalistas catalanes

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ha acusado al PSOE de Pedro Sánchez de no ser un partido constitucionalista, y ha apelado a la "responsabilidad" para darse cuenta "e impedir que la deriva de futuro se produzca", en referencia a lo que ha considerado un pacto entre socialistas y nacionalistas catalanes para romper España.

"El problema fundamental es la secesión, el intento de ruptura", ha sostenido Aznar que ha criticado que entre las 110 propuestas de Sánchez "no aparece Cataluña en ningún sitio". En ese sentido, ha negado que se les haya "olvidado" o que "no les importe". "No es eso, es que tienen otro programa", ha dicho.

Así, se ha referido a un documento de Pedralbes, en el que ha asegurado que PSOE y nacionalistas habrían pactado un referéndum para Cataluña y el indulto para los líderes del 'procés' que están siendo juzgados.

Además, ha apuntado que la responsabilidad para impedir la continuidad del PSOE en el Gobierno también deje ejercerse, según Aznar, en materia económica "y el manejo del país". "Si no saben entenderse tampoco saben gobernar la economía porque son unos incompetentes", ha manifestado en un mitin de precampaña electoral en Elche (Alicante), donde ha participado junto a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y otros candidatos del partido a las generales y autonómicas del 28 de abril.

Aznar ha hablado de "elecciones cruciales" para el "rumbo histórico" de España, y por eso, como "candidato a ser un buen español", ha incidido en que la ciudadanía no se puede "equivocar".

En ese sentido, ha dicho que se equivocan quienes "piensan que se puede votar con las tripas o por despecho ante el malestar del pasado". Asimismo, ha alertado de que se equivocan quienes piensa que se puede votar "sin hacerse responsables de las consecuencias de su voto" o quienes "más que mirar en el futuro, piensen en saldar cualquier tipo de cuentas, o cualquier error, pensando en una pequeña venganza al pasado".

Ha reclamado responsabilidad por "un mejor futuro" para España y ha opinado que "no se construye un mejor futuro con una izquierda" que se apoya "en los secesionistas y nacionalistas", "simplemente para estar" en el Gobierno.

Para el expresidente, la izquierda "tiene un grave problema con la idea de la nación española", ya que "primero" dijeron que la nación "es un concepto discutido y discutible", "y ahora" Pedro Sánchez dice que "es discutido pero no discutible porque hay dos o tres o cuatro".

Así, ha mantenido que "creen en varias naciones" porque "protegen identidades y no derechos" y ha pedido "una nación de ciudadanos y no de territorios".

Finalmente, ha sostenido que "lo que le suma al PSOE le resta a España, lo que le suma a la izquierda resta a España", ha continuado y ha defendido que "la política consiste en sumar y agregar en adicionar cada vez más voluntades, no es un resta, es suma de voluntad y coraje".

Plan hidrológico nacional

El expresidente ha reivindicado en Alicante su Plan Hidrológico Nacional (PHN). Aznar ha indicado que el PP habla "de España, de bajar impuestos, de lanzar el país al exterior; era nuestro proyecto y debe seguir siendo".

Así, ha considerado "un país que tiene dudas sobre sí mismo, que tiene dificultades de enseñar su lengua y que no comparte el agua, ¿a dónde va?".

"El gran delito era compartir el agua, que es de todos", ha mantenido sobre el PHN, y ha recordado que era un proyecto pagado por la Unión Europea, y que se perdieron esas inversiones y las obras que ya estaban realizadas. "No nos entretengamos en cosas del pasado", ha exigido y ha asegurado que "en Elche vuelve el PP; el PP de siempre, de ayer, hoy y ahora, orgulloso, firme y seguro y deseoso de la victoria".

El PP ha cerrado el mitin de precampaña con los acordes del himno español y con un 'viva España' de José María Aznar.