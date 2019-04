Los partidos se echan en cara que no haya ley sobre la eutanasia tras la detención del hombre que ayudó a morir a su esposa

El suicidio asistido de María José Carrasco, enferma terminal, con la ayuda de su marido, Ángel Hernández, y la detención posterior de éste en Madrid han reabierto el debate sobre la despenalización de la eutanasia, una cuestión que ha quedado paralizada en el Parlamento por el anticipo electoral.

Durante tres décadas con esclerosis múltiple, patología que le fue diagnosticada con 32 años, María José Carrasco había expresado a su marido "muchas veces" su deseo de morir y poner fin al sufrimiento causado por esta enfermedad degenerativa para la que en la actualidad no existe cura, informa EFE.

Ayer fue el día escogido por el matrimonio, que quiso grabar en vídeo el suicidio asistido de María José, quien, además, constata en la cinta su firme decisión de morir, para lo que fue imprescindible la ayuda de su marido, detenido horas después en su domicilio.

La noticia ha sorprendido a los partidos en plena precampaña electoral y con ganas de tirarse a la cara cualquier elemento de debate. Enseguida, unas formaciones han reprochado a otras que no haya una ley adecuada para estas situaciones.

Desde el Gobierno, y por tanto desde el PSOE, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha lamentado que la Mesa del Congreso -controlada por PP y Ciudadanos- haya decidido "obstaculizar" normas como la que pretendía dar "una legalidad" a las personas enfermas para que "no sufran más allá de lo que ellas decidan en su vida".

En el mismo sentido, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha insistido en el compromiso del Gobierno de sacar adelante la ley de la eutanasia, una norma que -ha dicho- desde el PSOE se ha impulsado y que "han bloqueado en el Congreso los partidos de la derecha".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha lamentado que "por intereses partidistas" no se aprobaran en esta legislatura la proposición de ley de cuidados paliativos planteada por Cs ni la de eutanasia impulsada por el PSOE, precisa Europa Press.

"Todos debemos hacer autocrítica, pero nosotros no fuimos los responsables de que no se aprobaran esas leyes", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs, antes de lamentar que "por intereses partidistas" no se pudiera avanzar en el proceso legislativo.

La candidata de Unidos Podemos al Senado por Álava, Kontxi Palencia, ha afirmado que esto podría no haber sucedido de aprobarse la Ley de Eutanasia que su grupo presentó hace ya más de dos años, y que no se admitió a tramite por los votos del PP y PSOE. Desde el PP, lamentan no poder manifestarse al respecto ya que aun no se ha presentado su programa electoral.

¿Qué dice el Código Penal?

El Código Penal regula en su artículo 143 la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas, con un rango de penas que va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padece una enfermedad grave.

Desde la muerte de Ramón Sampedro hace 21 años, han sido varias las ocasiones en las que el debate de la eutanasia ha saltado a la palestra, como tras la condena en 2016, a dos años de prisión, al joven Ignacio Sánchez Olaso por ayudar a su madre enferma a suicidarse.

La nueva legislatura que se inicia tras las elecciones generales del 28 de abril abre de nuevo la puerta a que España cuente con su primera ley de eutanasia. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió la pasada semana que si gobierna nuevamente regulará la eutanasia para que "la muerte sea tan digna como la vida".