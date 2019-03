Pedro Sánchez pide los votos suficientes para tener un "Gobierno fuerte"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este sábado no confiarse por las encuestas y votos suficientes para conformar "una amplia mayoría parlamentaria" y tener "un Gobierno fuerte", que "hable con todos pero que dependa exclusivamente de sus propias fuerzas", por lo que advirtió: "Cada voto que se quede en casa será un voto por la involución".

En un acto de precampaña en Alicante, Sánchez dio así en cierto modo por segura la victoria del PSOE en las elecciones generales que apuntan todas las encuestas y alertó contra un posible exceso de confianza de sus votantes.

"Necesitamos estabilidad política", puntualizó. "Queremos un Gobierno que hable con todos pero que dependa exclusivamente de sus propias fuerzas". Para ello, pidió "una amplia mayoría parlamentaria, un Gobierno fuerte para una España fuerte", y alertó: "Cada voto que vaya al PSOE será un voto para la estabilidad y el futuro. Cada voto que se quede en casa será un voto por la involución y el retroceso. No podemos quedarnos en casa. La derecha juega a la abstención".

"No puede pasar como en Andalucía", advirtió, recordando que ahora mismo "ganar no es solamente ser primeros, tenemos que ganar y gobernar. La abstención es involución". Al final de su discurso retomó esta idea fuerza para pedir expresamente: "No nos confiemos". Ni por las encuestas ni por el clima de optimismo que cree percibir en el PSOE. "No nos tenemos que confiar, porque la derecha juega a la abstención, y unas urnas vacías significan involución".