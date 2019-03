El historiador Fernando Paz encabezará la lista de Vox al Congreso por Albacete

El historiador Fernando Paz será el cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Albacete en las elecciones generales del 28 de abril mientras que la exdiputada del PP Lourdes Méndez será la candidata por Murcia, según ha confirmado el propio partido de Santiago Abascal.

La elección de Paz ha generado cierta polémica al recordarse algunas de sus opiniones mantenidas en algunas tertulias televisivas en contra de la homosexualidad o distanciándose de la versión oficial de la Guerra Civil. También se le ha achacado haber dado conferencias a círculos cercanos a Falange.

Fernando Paz es un mamarracho que cree que la homosexualidad se cura. Y se presenta como número 1 de VOX por Albacete. pic.twitter.com/krTUDSddPg — ??????????Rubén López?????????? (@rubenlodi) 18 de marzo de 2019

Aquí el nuevo fichaje de VOX en el círculo cultura de FALANGE cuestionando los juicios de Nuremberg. https://t.co/EJW1MQJ2fo — Carlos Jiménez Lerma (@carlosjlmalaga) 18 de marzo de 2019

Fernando Paz, el cabeza de lista al Congreso de Vox por Albacete, parece que no tiene ningún problema con fotografiarse con la bandera franquista ni dar conferencia a los neonazis de Alianza Nacional. @jonathanmartinz @jordiborras @_ju1_ @AntonioMaestre pic.twitter.com/I2sP9q8mZt — Andrés Fernández (@AFdz26) 18 de marzo de 2019

V????X ficha a Fernando Paz, el "historiador" que te dice que el bombardeo de Gernika fue un invento de los ingleses y Franco es lo mejor que ha pasado en Españahttps://t.co/y7TFkaVBzs — AsilVestraO? (@Asil_Vestra0) 18 de marzo de 2019

Méndez, a su vez, fue diputada del PP durante tres legislaturas, entre los años 2004 y 2016 y consejera en Murcia entre 2002 y 2004. Durante su trayectoria política destacó por la defensa de las leyes a favor de la vida y en contra del aborto.

Coordinadora de la Plataforma por las libertades y presidenta de la Asociación Familia y Dignidad humana, se sumó a la plataforma 'One of us' impulsada por Jaime Mayor Oreja contra el aborto y la eutanasia.

Estos cabezas de lista se suman a los ya conocidos los últimos días, tres generales por Cádiz, Alicante y Castellón; el 'expopular' Ignacio Gil-Lázaro por Valencia; Ignacio Garriga por Barcelona; y el propio Abascal como candidato a la Presidencia del Gobierno por Madrid.