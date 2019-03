La Junta Electoral desestima las reclamaciones de PP y Ciudadanos contra las ruedas de prensa del Consejo de Ministros antes del 28A

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado este lunes las reclamaciones de PP y Ciudadanos que perseguían suspender, durante el proceso electoral, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros si incluyen medidas "electoralistas" por considerar que incumplen la Ley Electoral.

En concreto, el órgano desestima la petición porque en ella se hace referencia a "una rueda de prensa anterior a la convocatoria electoral, a otra en la que no se contiene ninguna alusión a las realizaciones o a los logros obtenidos por el Gobierno, y, finalmente, a futuras ruedas de prensa, sobre las que por su carácter meramente hipotético no resulta posible que la Junta pueda adoptar ninguna decisión al respecto". Según la JEC, no se ha percibido ninguna conducta prohibida pro los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

El pasado miércoles, los 'populares' remitieron un escrito a la JEC para que tomara las medidas necesarias con el fin de poner fin a esas ruedas de prensa siempre que en las mismas el Gobierno aproveche para presentar medidas "electoralistas" y, además, pedía que se le "apercibiera" sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento, con una multa que puede llegar a los 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios.

En concreto, en su escrito, recogido por Europa Press, el PP interpone esta reclamación contra Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros por "considerar que incumple y vulnera la normativa de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al aprobar y difundir en toda clase de medios institucionales y redes sociales la aprobación de unos decretos ley de marcado contenido político y social, que van a influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores" ante las elecciones generales del 28 de abril.

Al igual que el PP, Ciudadanos, por boca de su secretario general, José Manuel Villegas, también avanzó que recurrirían ante el Junta Electoral para evitar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siga utilizando" las ruedas de prensa del Consejo de Ministros como "altavoz de la propaganda política" del PSOE "sin ningún escrúpulo".

La reunión de la JEC, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, ha obligado a que el juicio por el procés independentista que se está celebrando en el Tribunal Supremo se suspendiese tras el receso del mediodía debido a que dos magistrados del tribunal han sido designados como miembros de dicho organismo, informa EP.

Se tratan de Luciano Varela y Ana Ferrer, que han sido elegidos por sorteo como representantes de la Sala de lo Penal del alto tribunal, según han informado fuentes jurídicas. La Junta, encargada de vigilar el periodo electoral, está compuesta por ocho magistrados del Tribunal Supremo, cinco catedráticos propuestos por los grupos y nombrados por el Congreso de los Diputados, y otros dos miembros natos que no tienen voto.