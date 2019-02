Rocío Monasterio: "Vox es hoy fundamental para dar un giro a la política española y lo dará"

Es la cara y la voz femenina más reconocible de Vox , la mujer que se atrevió a irrumpir en una rueda de prensa de Carles Puigdemont para entregarle unas esposas y un ejemplar del Código Penal al grito de "sin ley no hay democracia". Entonces se dijo que era lo más parecido a un escrache que haya hecho un político de la derecha, pero ni era la primera vez ni será la última en que Rocío Monasterio (Madrid, 1974) -arquitecto, que acabó la carrera con matrícula de honor o sobresaliente en todas las asignaturas, fundadora de su propio estudio, casada con el también político y compañero de partido Iván Espinosa de los Monteros y madre de cuatro niños- rompe moldes. Tiene una forma de ser y estar en política muy rompedora, hiperactiva en redes sociales y con gran presencia en los medios de comunicación. Cuando le preguntas si le molesta que le llamen facha o reaccionaria dice que esos insultos le producen risa. Aunque es la presidenta de Vox en Madrid y portavoz del partido, aún no sabe qué lugar ocupará en las listas ni si lo hará para las generales o para las autonómicas o municipales. Se le ha llegado a calificar como la musa contra el movimiento feminazi, término que ella sustituye por el de feminismo supremacista "que pretende ponernos a todas un burka ideológico y tengamos que pensar todas como unas pocas". Defiende la creación de un Ministerio de la Familia, la prohibición del aborto y la inmigración ilegal. Cree que Vox "es fundamental para dar un giro a la política española" y no tiene pelos en la lengua ni complejo en definirse de derechas "frente a la derechita cobarde del PP".

¿Vox corre el riesgo de morir de éxito si es sólo un partido de los enfadados con el sistema?

Vox es el partido de la ilusión y de la defensa clara de unas señas de identidad, y no corremos el riesgo de morir de éxito, en absoluto. La diferencia entre nosotros, el PP y el PSOE es sustancial. Ellos viven completamente lejos de la realidad mientras Vox es un movimiento telúrico al que se está sumando cada vez más gente, y en las generales vamos a dar una gran sorpresa. La mayoría de nuestros políticos y las élites no se están dando cuenta de por dónde va España, mientras nosotros estamos pegados a la realidad. Lo de Andalucía ha sido sólo una pequeña muestra de lo que va a ocurrir en las autonómicas y también en las generales.

Muchos dicen que son a la derecha lo que Podemos ha sido para la izquierda y que el suflé acabará bajando...

No hay ningún paralelismo entre Podemos y nosotros. Podemos es un partido antisistema, anticonstitucional, antitodo. Quiere romper con todo lo que hemos avanzado y llevar a cabo un proceso constituyente. Son primos de los chavistas, que ya sabemos a lo que vienen, a simular que creen en la democracia para luego acabar con ella. Es un partido enemigo de España, y por eso hay que sacarle de las instituciones lo más rápido posible. Nosotros somos todo lo contrario, y estamos aquí para quedarnos.

¿Es cierto que ustedes consiguieron 'pescar' en el caladero de votos de Podemos en Andalucía?

Vox en Andalucía logró atraer un porcentaje de votos de la izquierda. Somos el único partido que hoy por hoy consigue atraer a ese votante que, enfadado, votó a Podemos sin estar de acuerdo con su programa y se ha dado cuenta de que ese voto sólo sirvió para destruir España. Hay muchos votantes de izquierdas que se sienten españoles, aman a su patria y ven que hay postulados de Vox que se adaptan a lo que ellos quieren.

¿Cómo se define ideológicamente?

Me defino como una defensora de la libertad, que es lo que me ha movido a estar en política. Que me llamen fascista, la verdad, me produce risa. Me siento tan lejos de todos esos que nos insultan, que sus exabruptos no me afectan. Son gente que se dedica a etiquetar a los adversarios y a descalificar a todos los que no piensan como ellos, pero si conocieran la realidad de España tendrían interés por saber cómo un partido como Vox ha conseguido ilusionar a tanta gente en tan poco tiempo. Mientras la izquierda nos insulta, los españoles nos votan y a ellos le dan la espalda.

Oiga, ¿y si les salen las cuentas en las elecciones generales y en las autonómicas y municipales, repetirán la fórmula andaluza (PP-Cs-Vox)?

Estaremos dispuestos a que nos apoyen el PP y Cs si necesitamos sus votos.

¿Y al revés? Si son ellos quienes les necesitan, lo cual es más probable...

Si nos necesitan PP y Cs, estamos dispuestos a hablar. Nos podemos entender con todos aquellos que no sean ni la izquierda radical ni los enemigos de España ni sus socios. Nos podemos entender con quienes estén dispuestos a defender España y su Constitución. Cada acuerdo habrá que negociarlo, pero ahora vamos a tener más fuerza que en Andalucía para poner nuestro programa sobre la mesa y que tenga que ser aceptado. Vox es hoy fundamental para dar un giro a la política española, y lo dará.

¿Sigue pensando que el PP es la "derechita cobarde"?

Sí, eso de la "derechita cobarde" es una forma de definirles porque el PP es un partido caducado, que tiene una metástasis por la corrupción. Le falta valentía para reformarse y tienen una docilidad con ciertas estructuras de poder que les condicionan. Está en clara decadencia, porque lo único que ha hecho es mirarse al espejo de sí mismo. Todas las decisiones de Casado se basan sólo en los intereses del partido y no en los de España. El PSOE y el PP se han convertido en dos grandes empresas donde se lucha por mantener el cargo, el salario y la estructura, y todo eso se prioriza frente a los principios. En esos partidos se entra a los 17 años y luego sólo se persigue medrar para estar en las listas y ser designado a dedo. Así es muy difícil que atraigan el talento, y por eso los ciudadanos les están dando la espalda.

Vamos, que Vox ha venido para quedarse...

Sí. Claro que Vox ha venido para quedarse, pero el PP ni siquiera es ya la "derechita cobarde", porque se pasan todo el día diciendo que son el centro. Dejemos a Cs en el centroizquierda, a lo que quede del PP en el centro, y Vox es una derecha clara que habla sin miedo y que no está en el gris ni en la tibieza. Está en la claridad y en la defensa de España y los españoles. Mientras algunos han decidido entregarse a la izquierda y renunciar a la batalla de sus ideas nosotros defendemos la familia, la unidad de España, la reducción del gasto público y la natalidad. Esas son parte de nuestras señas de identidad.

¿Y con Cs se pueden entender? Ellos siguen sin siquiera querer salir en la foto con ustedes...

El votante de Cs ya no sabe si al entregar su voto al día siguiente se va a encontrar como socio de la izquierda o de la derecha. Ya no se fían, cada vez se fían menos. Y el hecho de que las primeras espadas de Cs abandonen Cataluña tampoco ayuda. En Cataluña hay que hacer un papel de resistencia, aguantar la presión y dar tranquilidad a los ciudadanos que se sienten catalanes y españoles, que son la mayoría. Eso es lo que está haciendo Vox con Cataluña, como acusación popular en el juicio del procés. Que Javier Tera y Pedro Hernández estén en el Supremo es el mejor ejemplo de cómo con convicciones, tenacidad, y con muchísimo trabajo, consigues sentar en el banquillo a los que han intentado y siguen intentando romper España.

¿Cree que los independentistas están utilizando el juicio del 'procés' como un acto de propaganda política?

Los independentistas están intentando utilizar el juicio para hacer propaganda política y eso les perjudica. Lo que deberían hacer es defenderse de las acusaciones gravísimas, porque es muy probable que sean condenados a muchos años de cárcel. Estamos ante el juicio penal más importante de los últimos tiempos, y de él depende que España salga reforzada con la sensación de que aquí se cumple la ley y quien la incumple es castigado o con la sensación de impunidad que ha pretendido dar Pedro Sánchez pactando con ellos.

Algunos dicen que es Vox quien está usando el juicio y la acusación popular como plataforma política, ¿es así?

Eso lo dicen los mismos que nos decían que no presentáramos una querella contra los golpistas porque nunca los veríamos sentados en el banquillo. Nuestros abogados simplemente están cumpliendo sus obligaciones como acusación popular, y si Vox no hubiera estado ahí este juicio no se hubiera celebrado.

¿El 155 permanente que plantean es una solución o complicaría más las cosas?

Un 155 sine die es la opción que tienen los catalanes, los españoles que viven en Cataluña, para recuperar sus derechos y libertades que están siendo gravemente vulnerados. Hay que intervenir sine die la Generalitat y el Estado debe desembarcar en Cataluña después de haber estado desaparecido muchísimos años gracias al PP y al PSOE. Hay que recuperar la educación y contagiar un proyecto de España común a tantos españoles que viven en Cataluña que no lo han visto durante todos estos años.

¿El hecho de que el juicio coincida con las elecciones puede contaminar el proceso electoral?

Nosotros sabíamos que Sánchez iba a convocar elecciones en abril porque no quería hacer una cita electoral con una sentencia firme. Va a intentar engañar a los españoles diciendo que no ha cedido al chantaje, y que por eso ha cerrado los Presupuestos. Cosa absolutamente falsa, pero hoy tiene un relato que no tendría si ya hubiera una sentencia firme. Ahí tendría que elegir entre sus votantes, que no aceptan los indultos, y sus posibles socios, que se los van a exigir. Además, coge debilitado a Casado, que no ha logrado aún poner orden en el PP, y desmembrado a Podemos, cada vez más perdido en sus luchas internas. Por eso para él el 28-A es buena fecha, aunque se puede ir despidiendo de la Moncloa.

¿Va a ir de candidata a las elecciones generales o por Madrid?

Estoy ilusionadísima con el proyecto de Vox, que es igual a nivel nacional que de Madrid.

¿Pero le gustaría enfrentarse a Carmena o a Errejón?

A Carmena me encantaría enfrentarme, pero también me gustaría hacerlo en la Comunidad de Madrid a Errejón, o a Gabilondo. Con un proyecto tan completo como el de Vox, en cualquiera de esas candidaturas se puede hacer un papel fundamental de colocar a cada uno en su sitio. Carmena es sinónimo de prohibición, falta de libertad, de ataque a la propiedad privada y de recetas del pasado y que ya desde el muro de Berlín vimos que el único futuro que tienen es el fracaso.

Dígame, ¿usted es machista? Porque le han llegado a llamar musa del movimiento 'antifeminazi'...

Ni me identifico con la palabra musa, ni me gusta el término feminazi, sino el discurso de la libertad, que es con el que yo armo esa crítica al feminismo supremacista que pretende colectivizarnos, quitarnos la voz, ponernos un burka ideológico y que todas tengamos que pensar según dicen unas pocas. Las mujeres de Vox estamos orgullosas del feminismo inicial español, de esas feministas maravillosas como Concepción Arenal. Si ella levantara la cabeza se asustaría de dónde hemos llevado un feminismo mal entendido.

¿Qué le parece el término "derecha trifálica" de la ministra Delgado?

La ministra Delgado y el presidente Sánchez son un ejemplo visible de cómo se han denigrado las instituciones. Que el presidente del Gobierno siga legislando a base de decretazos cuando se han disuelto las Cortes muestra el poco respeto que tiene al pueblo español, al Parlamento, y a los principios de nuestra democracia. Que las ministras Delgado o Calvo utilicen al Consejo de Ministros para poner etiquetas y ridiculizar a sus adversarios es la prueba de que denigran las instituciones y no tienen ningún pudor ni decencia a la hora de hacer con ellas políticas partidistas.

¿Está en contra de la inmigración? Porque les acusan de xenófobos...

Estamos en contra de la ilegalidad, que también afecta a la inmigración. Defendemos la inmigración legal. Los inmigrantes que tienen papeles y se han esforzado por conseguir sus permisos de trabajo y ven como a esos que se saltan la valla se les da de todo sin esfuerzo se sienten estafados.

¿La lucha contra el aborto, contra el Estado de las autonomías, y contra definir como matrimonio la unión civil entre homosexuales son sus recetas para regenerar este país?

Sí. El tema de las autonomías es fundamental. Con ellas se ha roto el mercado único español y están poniendo trabas a la creación de riqueza. No podemos progresar con 17 Parlamentos legislando. No es de recibo que estemos defendiendo un mercado único en Europa y en España tengamos 17 muros que ponen miles de obstáculos al progreso y a las pymes. A este exceso normativo y regulatorio se une el bloqueo político. Las CCAA lo único que hacen es fomentar y mejorar el Estado de Bienestar de los políticos, a quienes tendríamos que mandar a la cola del paro para que se den cuenta de lo que cuesta encontrar trabajo.

¿Defiende la prohibición del aborto?

Imagínese la gente que cabe en el Bernabéu, pues esos son los cien mil niños españoles que todos los años son condenados a muerte. Tenemos que derogar una ley que permite condenar a muerte a miles de niños y avanzar en la protección de la vida de los niños y las madres. No creo que sea un derecho de la mujer acabar con la vida de otro. Además, habría que crear un Ministerio de la Familia que llevara a cabo una fiscalidad favorable para acabar con el invierno demográfico que vive España. Una sociedad que no cree en la familia y no incentiva la natalidad está destinada a extinguirse.

¿Qué medidas tomaría usted de forma inminente si gobiernan?

Devolvería al Estado las competencias de educación y, además de una reforma fiscal completa, instaría a detener y juzgar a todos los miembros del golpe de Estado del 1-O, que no son todos los que están hoy en el banquillo.

¿A quién se refiere exactamente?

El presidente Torra, que está invitado al Supremo, cuando debería estar en el banquillo de los acusados. Ahora, gracias a la querella de Vox, se ha demostrado que era parte de esa organización criminal que puso en marcha el golpe de Estado. Al igual que él, otros miembros de esa organización criminal todavía están libres, y el golpe de Estado sigue su curso. Ahí hay mucho trabajo que hacer todavía, y Vox tiene mucho que decir.