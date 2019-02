Rajoy señala que los acusados del procés "sabían a lo que se arriesgaban" con el desafío independentista

Mariano Rajoy ha contestado a las preguntas de acusación particular, Fiscalía y defensas de los acusados en el juicio al procés que tiene lugar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y al que fue llamado por su condición de presidente del Gobierno durante el 1 de octubre de 2017. "Sobre el referéndum nunca hubo nada de qué hablar", sentenció al comienzo de su intervención en la que defendió su gestión al frente del Ejecutivo en base a la "excepcionalidad" de las circunstancias que ocurrían en Cataluña. EN DIRECTO | Última hora y reacciones del juicio al procés en Cataluña.

"Ya dejé con meridiana claridad que no se negociaría en ese sentido" durante el primer intento de referéndum convocado con Artur Mas y posteriormente ante la intención de Carles Puigdemont. "No ha habido ningún acuerdo ni negociaciones para llegar a un acuerdo para hacer un referéndum".

"Todos los interlocutores de la Generalitat eran conscientes de que estando Mariano Rajoy como presidente del Gobierno no habría un referéndum contrario a la soberanía nacional", ha recalcado en varias ocasiones el testigo para indicar que "el 1 de octubre se trató de que se cumpliera la ley y se cumplió". Rajoy ha insistido en este punto añadiendo que los dirigentes catalanes "eran conscientes a lo que se arriesgaban": "Conocían perfectamente mis posiciones".

"Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal no habríamos visto lesiones"

En este sentido, Rajoy se ha desvinculado del operativo policial asegurando que "jamás" ha tomado este tipo de decisiones, "ni cuando era ministro de Interior". Preguntado en concreto por el contingente de 6.000 agentes enviados a Cataluña, el expresidente ha apuntado que "forma parte de un amplio elenco de decisiones tomadas por el Gobierno para que se respetara la ley. [...] La decisión fue oportunamente comunicada a la Generalitat, era una buena decisión".

Sobre los heridos que dejó la jornada del referéndum, "no lo hubo como tal según la Junta Electoral a la que me remito", Rajoy ha reconocido que no le gustan las imágenes de violencia del 1-O y ha matizado que "si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal no habríamos visto lesiones".

Rajoy ha enmarcado la decisión en la excepcionalidad de la situación: "Es excepcional que se concentren miles de persona ante la Consellería de Economía mientras unos funcionarios cumplían con lo autorizado por los jueces". En esa excepcionalidad encontró Rajoy también respuesta a la aplicación del artículo 155. "Pretendían liquidar la Constitución y pusimos en marcha por primera vez en la historia el artículo 155, destinado a situaciones límite", ha dicho tras relatar los avisos a Puigdemont: "Hubo un requerimiento, no contestó, volví a requerirle y no respondió lo que se requería".

La elección de esa intervención y no la del artículo 116 referente al Estado de alarma, excepción y sitio radicó, ha explicado Rajoy, en que "la aplicación del 155 era mucho más correcto porque el 116 afectaba a derechos de las personas". También ha comentado, en cuanto al porqué se decidió en ese momento aplicar el 155, decisión que se tomó "siguiendo varios criterios: el primero, la soberanía nacional, el segundo, el cumplimiento de la ley y el tercero, por ser prudentes e hicimos un esfuerzo por conseguir el apoyo de todos aunque mi partido tenía mayoría absoluta en el Senado".

Rajoy, cuestionado sobre si favoreció la comunicación con la Generalitat para buscar soluciones al conflicto, ha indicado que "siempre" estuvo abierto al diálogo: "Me vi en seis ocasiones, además de dos llamadas, con el señor Mas. También con el señor Puigdemont... pero puse un límite: son los españoles los que deciden sobre España", ha señalado. "La propuesta más importante que hice fue la de que se dejara de vulnerar la Constitución. Era la más sensata, razonable y respetuosa con la legislación española".

Santamaría defiende la actuación policial el 1-O porque "evitó situaciones mucho más graves" <p><p>

La exvicepresidenta del Gobierno ha sido interrogada justo antes del receso de las 14:30 horas. Estas son las declaraciones destacadas en respuesta a las partes que han participado en su interrogatorio:

- "No traté el 1-O con ningún miembro del Govern de la Generalitat".

-"La aplicación del 155 es una cuestión política que no corresponde a la Fiscalía ni a Abogacía. [...] Lo aplicamos cuando logramos un acuerdo político".

-Se decidió enviar 6.000 agentes para "ayudar a cumplir con las instrucciones de la juez".

-"El 155 era la medida más acorde de la Constitución porque, además, se actuaba sobre los responsables".

-"Cualquier actuación judicial derivaba en aglomeraciones en algunos casos violentas".

-"El riesgo constitucional era grave por intento de derogación de la Constitución en Cataluña".

- La actuación policial del 1-O "evitó circunstancias mucho más graves".

-"El 1 de octubre no hubo referéndum", jurídicamente hablando.

-"Aplicamos el 155 para preservar la convivencia en Cataluña".

-"Quienes no valoraron que debían ir hacia una reforma de la Constitución están sentados en el banquillo".

-"En ningún momento dimos ninguna instrucción al Ministerio Fiscal".