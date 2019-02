'El Bigotes' ataca a González Pons y advierte a Casado de que "todavía tiene mucha mierda en la mochila"

Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha afirmado este lunes que el presidente del PP, Pablo Casado debería saber en su papel de "regeneración" que "todavía tiene mucha mierda en la mochila" y ha agregado que el eurodiputado Esteban González Pons "es uno de esos gusanos que sabe mantenerse en la manzana por los años de los años" y "vive de maravilla todavía".

El que fuera responsable de Orange Market se ha pronunciado así durante su declaración por videoconferencia desde prisión en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga contratos de la Generalitat con empresas vinculadas a la trama Taula, al ser preguntado sobre el actual eurodiputado y exconseller valenciano tras implicarle en la financiación irregular del PPCV.

"Que González Pons diga que me echó, miente como un bellaco porque en plena Gürtel se reunió conmigo para ver si me podía ayudar en un asunto personal, lo que pasa que se reunió a escondidas porque le daba miedo que le vieran conmigo por Valencia, es un mentiroso", ha señalado, para agregar que sabe que ha conocido "muchas cosas de él". "Demasiada gente -ha agregado- en Valencia es testigo de cómo me trataba y del respeto que me tenía", ha dicho.

De hecho, el primer acto que se le da a Orange Market lo da González Pons a un empleado suyo que contrata porque se lo pide Camps, ha contado 'El Bigotes'. Según ha incidido, Pons era un amigo de la infancia del expresidente Camps -que "tenía una guardia pretoriana con Pons, Gerardo Camps, su santidad el señor Cotino y alguno más"-, era "de la más absoluta confianza" y "en sus áreas hacía y deshacía como le venía en gana".

Preguntado sobre si tenía 'feeling' con González Pons, ha señalado que este "tenía sus empresas de cabecera y sus amigos y era con los que se entendía". A él, ha indicado, todo lo que le daban al margen de los actos del PP era por su "súplica y llanto".