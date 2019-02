Celia Villalobos anuncia que deja la política

"Me hubiese gustado terminar mi carrera con un acuerdo en el Pacto de Toledo". Con esa afirmación, la diputada del PP por Málaga, Celia Villalobos, ha anunciado el fin de su carrera política.

"He perdido un Congreso, alguien tiene que ser la figura que ejemplifique la pérdida del Congreso y no me importa serlo yo". La presidenta de la comisión del Pacto de Toledo ha hecho el anuncio este miércoles tras saltar ayer por los aires el acuerdo sobre la reforma de las pensiones.

"Yo me quito aquí el escudo del PP y a partir de ahora soy Celia Villalobos", ha dicho en una intervención en el programa Espejo Público de Antena 3.

En una suerte de despedida, Villalobos ha asegurado que "siempre he defendido lo que he querido aunque a algún presidente no le gustase".