José Manuel Villegas: "Es bueno que no salieran los Presupuestos de los podemitas"

Es una pieza imprescindible en el engranaje parlamentario de Ciudadanos, uno de los hombres fuertes que -haciendo honor a su cargo y condición de secretario general y número dos del partido- es un interlocutor necesario en cualquier negociación de alto voltaje que se plantee en la convulsa actualidad política. José Manuel Villegas (Barcelona, 1968), abogado, casado y padre de dos hijos, es un hombre amable y educado, correcto en las formas y muy analítico en el fondo, que rehúye el insulto o la crítica fácil contra sus adversarios, pero no da puntada sin hilo. La entrevista, concertada nada más embarrancar el proyecto presupuestario de Sánchez, se realiza con la condición de ser actualizada telefónicamente, según se vayan desarrollando los acontecimientos que marcan la trepidante actualidad, lo cual se cumple milimétricamente. Dice que el hecho de que los "Presupuestos de los podemitas" no hayan salido adelante es una buena noticia, que el bipartidismo está dando sus últimas bocanadas y que la prioridad de su partido es echar a Sánchez. Insiste en que, si todo sigue igual en Cataluña, la primera medida que tomarán -si llegan a la Moncloa- será aplicar el 155 y no descarta replicar la fórmula utilizada en Andalucía en el resto de España. Vaticina que si hay una sentencia condenatoria por el 1-0 y su partido gana las elecciones jamás dará indultos a los golpistas. Lo puede decir más alto, pero no más claro.

Al final, el presidente no ha podido sacar los Presupuestos adelante, y esto augura elecciones, ¿Qué lectura hace Ciudadanos de esta decisión de Pedro Sánchez?

Que no hayan salido estos Presupuestos es una buena noticia, porque eran malos para los españoles, ponían en gran riesgo la recuperación económica, y además llevaban la firma de Podemos. Que los Presupuestos de los podemitas no hayan salido es una buena noticia para España, y además seguramente se acorta esta agonía, esta legislatura agónica que estamos viviendo.

¿Y cuánto se va a acortar la legislatura?

No sabemos aún cuánto va a ser capaz Sánchez de seguir atrincherado en la Moncloa y de no dar la voz a los españoles. Nosotros consideramos que debería convocar elecciones lo antes posible, pero sabiendo de su obsesión por permanecer en el poder, nos esperamos cualquier cosa.

Sea como fuere, el independentismo finalmente ha sido quien ha sentenciado la legislatura, tumbando los Presupuestos, y de eso el Gobierno habrá tomado nota, ¿no?

Cuando tú dependes de los independentistas, te sitúas al borde del abismo, porque ellos son insaciables. Por mucho que Sánchez haya cedido, por mucho que le haya dicho a Torra que se sentaría a negociar con él los 21 puntos de la vergüenza, por mucho que aceptara la figura del relator, o por mucho que nos avergonzara a todos poniendo al Gobierno en pleno a pedir indultos, incluso por mucho que le pidiera al abogado del Estado que no se acusara por rebelión a los golpistas, sus intentos han sido baldíos, los separatistas han sido insaciables, y solo se verán satisfechos con la ruptura de España y la independencia de Cataluña. Pedro Sánchez ha puesto su futuro, y por desgracia el de España, en manos de los separatistas y le han dado la espalda. Ese es el precio de su indignidad.

Albert Rivera ha dicho que se ha acabado la escapada de Pedro Sánchez, ¿estamos en el fin o puede haber un margen hasta octubre?

Yo intuyo que intentará darse un margen, pero Sánchez es imprevisible. Quien no tiene margen es España. Ya era muy complicado funcionar con un Gobierno débil en manos de los separatistas, pero ahora, con un Gobierno que no tiene proyecto que sacar adelante, la situación para el país es insostenible. Pero como a Sánchez le importa poco lo que perjudique a España, o a los españoles, o perjudicar a su propio partido, porque solo piensa en su interés personal, ya veremos qué hace, intentar seguir atrincherado unas semanas o unos meses más. Ya veremos.

De todos modos, al final los independentistas tienen la llave de la gobernabilidad, y eso sigue siendo grave, ¿no?

Lo que no puede seguir permitiéndose España es que los independentistas sean los que marquen el futuro del país. Tenemos que dar la voz a los españoles para que los independentistas dejen de tener la llave de la gobernabilidad. Los que tenemos un proyecto de futuro para el país tenemos una ventaja sobre el resto de los partidos, que solamente son capaces de mirar al pasado. Hay que abrir una nueva etapa para España que no pasa porque el PP y el PSOE sigan turnándose en el Gobierno.

¿La solución es solo romper el bipartidismo?

Romper el bipartidismo y que Albert Rivera lidere un Gobierno sería el cambio real en España, y por eso vamos a luchar. El bipartidismo está dando sus últimas bocanadas, y las próximas elecciones serán decisivas para escribir el final.

¿Qué fecha le vendría bien a Ciudadanos, de las que se están barajando: abril, mayo u octubre?

A nosotros nos vendría bien convocar elecciones lo antes posible. Hay que sacar a Sánchez de la Moncloa y acabar con esta etapa negra, y que el bipartidismo se dé por finiquitado.

¿Cómo valoran ustedes la etapa de Pedro Sánchez?

Han sido unos meses perdidos. Este país necesita reformas en educación, en el modelo productivo, una mayor independencia del poder judicial, y reformar la Administración Pública. Todo esto no se ha podido hacer, porque ha habido un Gobierno débil en manos de populistas y separatistas, así es difícil afrontar los asuntos que realmente afectan a los ciudadanos. Cada día que pasa sin que Sánchez convoque elecciones, España está perdiendo la oportunidad de salir definitivamente de la crisis y competir con garantías de éxito en la economía globalizada en la que estamos.

Y si Albert Rivera llega a la Moncloa, ¿con qué compañeros de viaje podría gobernar? ¿Se puede repetir el escenario de Andalucía con apoyos del PP y Vox, aunque a ustedes les incomode el partido de Abascal?

Ya veremos. Lo de Andalucía no es un modelo que automáticamente se tenga que replicar en otras elecciones, pero tampoco hay que descartarlo. Si Albert Rivera tuviera que pactar con el PP y buscar apoyos del resto de los partidos para dar una oportunidad a España, lo hará. Pero todo dependerá de los resultados, de lo que digan las urnas.

Pero, ¿aceptarían el apoyo de Vox o no?

En Andalucía nosotros apoyamos al PP y luego Vox decidió sumarse para desalojar al PSOE, después de cuarenta años de régimen socialista. Yo no descarto que eso se vaya a producir a nivel nacional, que se pueda llegar a un pacto centrado, liderado por Albert Rivera, por los liberales, con el apoyo conservador, del PP, y que luego Vox, si está de acuerdo, y si no quiere que gobierne el PSOE, se sume. Pero, insisto, ahora hay dos prioridades.

¿Cuáles?

Primero sacar a Sánchez de la Moncloa y, segundo, que se abra una nueva etapa de cambio donde haya un presidente del Gobierno que no sea ni del PSOE ni del PP, y ese candidato es Albert Rivera.

¿Descarta, si le hiciera falta aceptar el apoyo del PSOE, pactar con los socialistas como hicieron antaño?

Un pacto entre Ciudadanos y Pedro Sánchez lo veo imposible. Él siempre ha querido pactar con los populistas y los separatistas. Le echaron de la Secretaría General de su partido por intentar hacer eso, y al final consiguió torcer el brazo al PSOE tradicional y al PP constitucionalista, porque Sánchez, donde se encuentra a gusto de verdad es con los independentistas. Estoy convencido de que después de las elecciones intentará otra vez buscar el apoyo de los independentistas y Podemos. España no puede irse al precipicio, ni arriesgarse a que eso suceda; las urnas deben impedir que España se dirija hacia ese precipicio al que Sánchez nos lleva y votar una alternativa distinta.

Oiga, ¿qué medidas inminentes tomarían ustedes si gobernaran?

Si la situación sigue igual en Cataluña, lo primero que haremos va a ser aplicar un artículo 155. En los primeros meses de gobierno haremos reformas importantes que mejoren la democracia en este país y eviten la corrupción que se ha producido con el bipartidismo. Vamos a trabajar por la limpieza en las instituciones y llevamos en nuestro ADN la regeneración democrática.

Y, mientras tanto, ya ha empezado el juicio del 1-O, donde los independentistas siguen considerándose presos políticos y continúan diciendo que están ante un tribunal sin garantías. ¿Ese mensaje puede calar?

En absoluto. Aquí hay políticos presos, no presos políticos, e internacionalmente todo el mundo lo sabe. España es uno de los países con más garantías procesales. El Tribunal Supremo actúa de una forma garantista con los acusados. Aquí quien se salta la ley y comete delitos corre el riesgo de que lo pillen y tener que rendir cuentas ante la Justicia, y eso es lo que está pasando. Nosotros respetaremos la sentencia, como no puede ser de otra forma, pero ahora lo que hay que hacer es dar apoyo a los jueces y a los fiscales. Aquí no hay juicios políticos, hay políticos que presuntamente han cometido delitos, y por eso están sentados en el banquillo de los acusados, y se enfrentan a penas muy altas.

¿Estamos ante un delito de rebelión o ante uno de secesión? Porque ellos insisten en que no hubo violencia...

Son los jueces quienes deben determinarlo. Creo que los políticos no debemos entrar en ver qué tipo delictivo se produjo o no se produjo. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez y el Gobierno: insistir en que no había delito de rebelión para ganarse el favor de Torra y presionar a los tribunales. Hay que respetar la independencia de jueces y fiscales para que puedan realizar su trabajo y condenar esas presiones que los jueces están recibiendo tanto por parte de los políticos como de quienes arengan movilizaciones en las calles delante de la misma puerta de los tribunales. En Ciudadanos tenemos confianza en el tema judicial. No estamos de acuerdo con todas las sentencias, pero las respetamos todas, y con la del procés haremos igual, cosa que otros no hacen, intentando influir en el Tribunal.

¿Que Vox ejerza de acusación popular politiza el juicio?

Nosotros creemos que hay que separar la actuación política de la actuación en los juzgados, pero se ha admitido que Vox ejerza de acusación popular y nosotros respetamos que así sea, aunque no nos guste. Sea como fuere, los jueces del Supremo actuarán con total independencia.

¿A usted qué le pareció que el huido Carles Puigdemont se fuera a un festival del cine en Berlín, mientras los suyos están sentados en el banquillo?

Si Puigdemont pudo asistir a ese acto en Berlín es porque siente que tiene impunidad, y porque el Gobierno de España ha hecho dejación de sus funciones. Hemos pedido la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores para ver qué hizo España para evitar esta burla, y que Puigdemont fuera protagonista en una gala de entrega de premios de cine sin que nadie se lo impidiera, eso es bochornoso.

Hombre, al final los premiados devolvieron el galardón como forma de protesta...

Lo que hicieron los premiados fue un acto de dignidad, porque al parecer fueron engañados. Pero lo importante es que el Gobierno español no hizo nada para evitar que eso se produjera, y otra vez los independentistas nos han ganado por la mano. Ya pasó con el Gobierno de Mariano Rajoy, y está pasando con el de Pedro Sánchez. Tal vez esa pasividad estaba dentro de los pactos secretos entre Sánchez y los separatistas.

Pues seguro que al final la sentencia por el 'procés' llegará a Estrasburgo. ¿Son menos capaces de contrarrestar esa idea de que en España hay un profundo déficit democrático?

Esa mentira se puede combatir, y hay que combatirla. Si un Gobierno, si un Estado como España, no tiene capacidad para hacer política exterior ni para comunicar en el extranjero un mensaje distinto del que lanzan quienes quieren romper España, si no somos capaces de contrarrestar la propaganda de Puigdemont y sus secuaces, tenemos un problema. Hemos descuidado el tema internacional, y tenemos que dar esa batalla. Un país como España tiene los recursos suficientes para dar la batalla comunicativa en el extranjero, y si no se hace es porque no se quiere. No sé si es peor la indiferencia o la ineficacia que han tenido los Gobiernos de Rajoy y de Sánchez.

¿Si Rivera llegara al Gobierno no haría indultos?

Si Albert Rivera es el próximo presidente del Gobierno, que es lo que necesita España, ya se ha comprometido públicamente a que nunca va a haber indultos para los golpistas. Si hay una sentencia condenatoria, los que vulneran la Constitución y se saltaron la ley van a tener que cumplirla hasta el final. Ciudadanos no firmará jamás un indulto para los golpistas.

¿Cómo valora usted esa imagen de desprecio de Oriol Junqueras hacia 'Quim' Torra que vimos en el juicio? ¿Hay esperanza de que el independentismo se rompa?

Esa es la imagen de la fractura del independentismo, está claro. El independentismo lleva mucho tiempo peleando y compitiendo entre ellos, pero ahí siguen. Está clara la rivalidad entre Puigdemont y Esquerra para ver quién se lleva la parte más grande del pastel, pero sea como fuere, ahí siguen, porque tienen un deseo común. No hay que minimizar ni maximizar esas discrepancias.