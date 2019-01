Alfonso Guerra cuestiona el CIS de Tezanos: "El 30% que da al PSOE es muy raro"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha admitido que le "sorprende" que el CIS otorgue al PSOE un 29,9% en intención directa de voto: "Es muy raro, muy raro, si usted saca un 30 en intención directa es que va a sacar un 48% después de repartir por recuerdo de voto y simpatía", ha argumentado.

Guerra ha cuestionado de esta forma los datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este jueves, que mantiene al PSOE como primera fuerza política en intención directa de voto con el 29,9, seguido de Cs (17,7), Unidos Podemos (15,4) y el PP en quinta posición, con un 14,9.

"Un sondeo con esos datos, que no conozco en absoluto, como mínimo tengo que decir que me sorprende. Me sorprende, porque no es fácil que en intención directa un partido alcance el 30%, no es habitual, si es intención directa", ha señalado.

Además ha puesto en duda que el 40% de los españoles decida su voto durante la campaña electoral, como aseguró ayer en una comparecencia en el Congreso el presidente del CIS, el también socialista José Félix Tezanos.

Para Guerra, eso son "interpretaciones sin sentido", ya que en su opinión de "aficionado" a los sondeos los que se aproximan más a la realidad son los que se hacen una semana antes del comienzo de las elecciones".

El que fuera vicepresidente del Gobierno (1982-1991) y vicesecretario general del PSOE (1979-1997), que en 1972 fundó en España el Instituto de Técnicas Electorales (ITE), ha sostenido que tiene "muchas dudas sobre los sondeos" y que "una nube de puntos con una serie de sondeos homogéneos da una tendencia", pero que "un sondeo no es nada".