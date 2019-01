Errejón sobre Iglesias: "Tiene que haber comunicación"

Iñigo Errejón, quien encabezará un nuevo proyecto junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha justificado en una entrevista su marcha de Podemos en que "cuando las cosas no van bien, es más importante la gente que los partidos" y ha afirmado que "tiene que haber comunicación" con el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ya que "la dirección de Podemos tiene que tomar una decisión política".

Así lo ha recalcado en una entrevista en el diario El País, , en la que habla sobre su decisión de integrarse en el proyecto municipal de Más Madrid a su candidatura autonómica.

En la entrevista, ha elogiado a Carmena por su "capacidad estratégica de largo recorrido", pero "no para las cosas de los partidos, sino para tener una idea de Madrid". "Y al mismo tiempo tiene la voluntad de que lo humano prime siempre. Es una referencia", ha aseverado.

Errejón ha señalado que la última vez que habló con Iglesias fue hace una semana para comunicarle su alianza con Carmena y ha insistido en que "tiene que haber" comunicación.

"Puede haber una tentación de interpretar esto como una cuestión personal. La dirección de Podemos tiene que tomar una decisión política. Me parece legítima cualquiera que se tome", ha señalado.

Priorizar a la gente

A preguntas sobre si es un traidor, Errejón ha respondido que ha hecho lo que el partido que fundó le enseñó, como es priorizar la gente a los partidos.

"Es lo que hicimos en las europeas, lo que hicimos en las municipales, y lo que nos llevó a las principales alcaldías del país. No hay nadie que pueda discutir que las cosas no iban bien", ha señalado.

"La inmensa mayoría de la ciudadanía demócrata y progresista estaba entre desanimada y huérfana. En esos momentos hay que anteponer la capacidad de construir una mayoría nueva a las necesidades de los partidos. Y hay que asumir el precio que eso cueste. Yo lo he asumido", ha agregado.

El cofundador de Podemos critica que en los últimos tiempos habían "disminuido la capacidad de hablar con ciudadanos que no son de nuestro partido". "Queremos una candidatura en la que tiene que caber Podemos, IU y Equo, y mucha gente más", ha reseñado.

Sobre si podría entrar Ramón Espinar, quien ha dimitido de todos sus cargos en la formación morada, ha señalado que antes de que le dijera nada, le ha dicho que "no".

Además, Errejón ha afirmado que no se plantea otra cosa que "ganar" a la pregunta de si dejará la política si no llega a su objetivo. "Nunca me embarco en nada con plan b, porque lo miras de reojo. Nunca me embarco en nada que no crea que no pueda transformar las cosas. Hacía mucho tiempo que no tenía esta convicción y estas ganas. Me siento renovado, como nuevo. Sin eso, no tienes la gasolina para correr lo que hace falta. Y quedan cinco meses", ha dicho.

Manifestaciones del pasado que no comparte

Sobre Venezuela, ha manifestado que le han achacado "verdaderas barbaridades que nunca" ha dicho pero ha reconocido seguidamente que es verdad que tiene "manifestaciones del pasado" que ahora no comparte".

"La situación en Venezuela ha cambiado mucho. Llevo cinco años haciendo política y hacer política es escuchar a mucha gente diferente, también a gente que te dice que lo estaba pasando fatal en su país, que se ha tenido que ir y que esa experiencia ha sido dura. Y cuando hablas con más gente, escuchas más puntos de vista. Y cambias tus opiniones sobre cosas. Sé que en política no es normal esto. Pero es así", ha apuntado.

Asimismo, ha admitido en la entrevista que ha borrado "muchísimos" tuits de hace "muchísimo tiempo", entre ellos varios referidos al chavismo