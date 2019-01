La Crida inicia este sábado su andadura sin apaciguar los recelos del PDeCAT

La Crida Nacional per la República inicia este sábado su andadura con un congreso constituyente que previsiblemente no servirá para apaciguar los recelos por el encaje del PDeCAT, uno de los retos que deberá abordar la dirección que se votará en el cónclave, con la lista de Jordi Sànchez como favorita.

Unas 4.000 personas se han inscrito para participar en este congreso del movimiento impulsado por Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Quim Torra, que se celebra este sábado en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

El cónclave servirá para concluir un proceso fundacional que comenzó el pasado 27 de octubre con una multitudinaria convención en Manresa (Barcelona), en la que Pugidemont, a través de videoconferencia, llamó a aglutinar al conjunto del soberanismo.

Pero ERC y CUP se han desmarcado y el PDeCAT se encuentra dividido: algunos de sus cuadros dirigentes apuestan por adherirse individualmente a la Crida, pese a que buena parte de la cúpula es reacia a ello y aguarda a que se resuelva antes el encaje entre ambas organizaciones.

¿Actuará la Crida como partido?

Un elemento clave será si la Crida acaba actuando o no como partido, porque uno de los principales escollos para el encaje del PDeCAT es que sus estatutos señalan como exigencia "indispensable" no militar "en ningún otro partido político, ni ser cargo electo por otra formación política", si bien dejan una puerta abierta para los "casos admitidos, motivadamente, por el consell nacional" demócrata.

De momento, la Crida operará a partir de este sábado bajo la configuración jurídica de asociación, pero está inscrita también como partido político en el registro del Ministerio del Interior, para tenerlo todo preparado por si la dirección que se escogerá mañana decide dar el salto y presentarse a las elecciones.

Una decisión que, en todo caso, no prevé tomar el sábado la ejecutiva que resulte elegida, por lo que todo indica que los recelos de parte del PDeCAT no se disiparán cuando tenga lugar la clausura del congreso, a la que prevé asistir, como invitado, el presidente de la formación demócrata, David Bonvehí, que por el momento no se ha adherido a la Crida.

En cambio, la vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, Míriam Nogueras, sí se ha sumado a la Crida y este viernes ha rechazado imponer "vetos" a que los asociados de su formación puedan militar también en el nuevo movimiento.

Otros militantes destacados PDeCAT también se han volcado con la Crida, como los exconsellers presos Jordi Turull y Josep Rull, y otros incluso integran la candidatura con más opciones de ganar la dirección, como el conseller Damià Calvet, el portavoz de JxCat, Albert Batet, o Montse Morante, miembro de la ejecutiva del Partit Demòcrata.

Esta lista oficialista está encabezada por Jordi Sànchez, como aspirante a presidente de la ejecutiva, y Antoni Morral, como candidato a secretario general, junto con una propuesta de dirección que incluye las conselleras Elsa Artadi y Laura Borràs, la diputada Gemma Geis, los excargos del PSC Ferran Mascarell y Marina Geli o el alcalde de Montblanc (Tarragona) y militante de ERC, Pep Andreu.

Esta candidatura deberá competir con una lista alternativa, con muchas menos opciones a priori, liderada por el abogado y exconcejal de CiU en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Jordi Ferrés, como candidato a presidente, y el escritor Oriol Izquierdo, aspirante a la secretaría general.

Puigdemont y los presos

Carles Puigdemont no compite para la dirección porque, como recoge la ponencia organizativa que se votará en el congreso, ya tiene reservado el cargo de "presidente impulsor".

Por contra, ni el expresidente catalán, ni Sànchez, ni los presos podrán participar en las votaciones congresuales porque solo está autorizado el voto presencial.

Si bien Sànchez no se podrá votar a sí mismo, sí que participará en la clausura del congreso, el sábado por la tarde, a través de una carta, mientras que Puigdemont hablará en un vídeo y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo hará presencialmente.

Antes, los congresistas ya habrán votado, también de forma presencial, las ponencias organizativa -que presentará Gemma Geis- y la ideológica -a cargo de Antoni Morral-, unos textos que llegan al cónclave sin enmiendas vivas tras un debate en las ultimas semanas en el que han participado por vía electrónica 1.129 personas.

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, será propuesto para presidir la mesa del congreso constituyente, en la que también estarán la parlamentaria Anna Tarrés, la abogada Magda Oranich y el profesor de derecho Hèctor Lòpez Bofill, entre otros.