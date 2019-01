Puigdemont ofrece a la ex del PSOE Beatriz Talegón ir en su lista para las elecciones europeas

El expresidente de la Generalitat catalana y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha ofrecido a la que fuera militante del PSOE y dirigente de sus Juventudes Beatriz Talegón un puesto en las listas de la Crida per la República (nuevo partido instrumental de Puigdemont, registrado en Interior la semana pasada) para las próximas elecciones europeas del 26 de mayo.

Desvinculada del PSOE desde 2015 y conocida por su faceta mediática y por su apoyo al independentismo en los últimos meses, Talegón ha confirmado la oferta, adelantada por Nació Digital, y ha dicho sentirse "muy honrada" por el hecho de que hayan contado con ella.

No obstante, ha aclarado que "no son más que invitaciones, y por mi parte estoy trabajando por la unidad, para que todas las formaciones que defienden el derecho a decidir y las repúblicas se presenten unidas". Se refiere Talegón a su intento de que ERC concurra a las europeas junto a los de Puigdemont y no en alianza con Bildu y BNG.

Talegón forma parte desde octubre en el Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente, órgano consultivo y simbólico constituido por Quim Torra para espolear el procés y trabajar por la unidad del independentismo. Ya en la campaña del 21D, Talegón participó en un mitin de ERC defendiendo la soberanía de Cataluña, aunque evitando definirse como independentista.