Casado apela al orgullo y alerta contra los "imitadores"

El presidente del PP ha alertado este domingo contra los partidos que quieren "imitar" al Partido Popular y ha pedido a su formación recuperar su "orgullo" y mostrarse como el partido "auténtico" que es frente a los que se "disfrazan" del Partido Popular, en alusión a Ciudadanos y Vox. Es más, ha dicho que deben repetir a la gente en cada acto que "quien quiera que gobierne el PP tiene que votar al PP".

Así se ha pronunciado en la clausura de la Convención Nacional del PP que durante tres días se ha celebrado en el Ifema de Madrid bajo el lema 'España en libertad', a la que ha asistido toda la cúpula 'popular', la mayoría los candidatos del PP a las autonómicas y municipales, y el presidente de la fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana.

En primera fila han escuchado a Casado el expresidente José María Aznar; la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; y el exdiputado del Grupo Popular y expresidente de Endesa, Manuel Pizarro, entre otros. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy --que estuvo el viernes en la sesión inaugural--, había comunicado su ausencia por compromisos personales, según fuentes de la dirección.

"A España no le va mejor con menos PP"

Casado ha abierto su discurso recordando la refundación del PP hace 30 años, el "primer paso histórico" de José María Aznar con el que se "acabaron las corrientes" dentro de la formación. El "gran acierto", ha proseguido, fue aunar todo lo que estuviera a la "derecha del socialismo" y eso es lo que ahora "está en riesgo" por la irrupción de nuevos partidos.

Sin embargo, ha resaltado que a España "no le va mejor con menos Partido Popular", sino "al revés", porque "nunca han mandado más los nacionalistas y los radicales" y "nunca ha sido tan difícil forjar alianzas sólidas frente a ellos". "Menos PP ha sido más separatismo; menos PP ha sido más populismo; menos PP han sido más Oteguis. Cada voto menos para el PP ha sido un paso más para los enemigos de la nación", ha proclamado.

Es más, ha subrayado que aquellos ciudadanos que se fueron a buscar al PP fuera del PP "no lo han encontrado" y "no lo van a encontrar" porque son el "verdadero" Partido Popular. A su entender, ahora tienen que "volver a conquistar" la confianza de esos votantes, decirles que el PP sigue siendo la "casa común" del centro derecha reformista y liberal al "servicio de España" y que no les va a "defraudar".

Unir el voto en el PP

Eso sí, ha dicho que hay que salir a buscar a esos votantes y no esperar a que regresen, explicándoles que el PP es el que "mejor ha servido a la nación" y el "único" que tiene un proyecto "claro" para volver a hacerlo. "Somos el partido de los moderados y reformistas, de los responsables inconformistas, de los gestores cumplidores, de los patriotas soñadores. Somos la fuerza tranquila pero implacable frente al nacionalismo y el populismo. Somos la garantía segura de prosperidad y libertad", ha clamado.

Por todo ello, y a cuatro meses de la primera cita con las urnas, Casado ha llamado a "unir" el voto en el Partido Popular, la única formación que, a su juicio, garantiza una mayoría social de centro-derecha para desalojar al PSOE de Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Según ha dicho, "no se puede unir España desuniendo el voto".

Tras advertir de que van a unas elecciones "decisivas" para España, Casado ha pedido a los cargos del PP ser un partido "ancho" y "abierto" que "muestre la fuerza de sus razones y no esquive el contacto". "Y un partido que convenza porque se note que dice la verdad de lo que piensa. Un partido auténtico y un proyecto auténtico", ha aseverado.

Consciente del ascenso de Vox que recogen las encuestas, el PP ha asegurado que para recuperar los votos que han perdido y su espacio electoral no tienen que "moverse de sitio", sino mantener las "raíces de sus principios y valores" y "ampliar las ramas" de sus ideas para "cobijar a más gente por debajo". "Algunos nos quieren en los callejones pero solo nos van a encontrar en las plazas, donde siempre hemos estado", ha afirmado.

"No basta con ponerse el disfraz del PP"

Casado ha señalado que la nueva política ha traído poder a los nuevos partidos, pero no a los españoles. A su entender, no hay alternativa al PP porque "no basta con ponerse el disfraz del PP ni versionar en un karaoke los temas populares". En su opinión, aunque sean "muchos" los que "quieren imitar" al PP, "no les sale".

En medio del debate interno abierto en el PP sobre como afrontar la irrupción de Vox, el líder de los 'populares' ha pedido no mirar a otros partidos: "A lo nuestro". Después ha agregado: "Recuperemos nuestro orgullo y mostrémonos como somos. Y digamos una y otra vez que quien quiera que gobierne el PP tiene que votar al PP", ha demandado a los suyos.

En la parte final de su discurso, Casado ha querido insuflar ánimo a los suyos, a los que ha pedido que salgan a "ganar" y no a "empatar" para "recuperar el futuro de una España en libertad". "No quiero un PP pequeño, no quiero un PP que sea uno más. Quiero un PP que convenza, quiero un PP que ilusione. Y vamos a ganar para recuperar el futuro de una España en libertad", ha concluido, con un fuerte aplauso de los asistentes.