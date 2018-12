Marta González (Partido Popular): "El Gobierno va a mandar policía a Barcelona por su propia seguridad"

Cuando le pides que se defina ideológicamente, dice, sin más , que le gusta decir que es del PP porque "es toda una forma de ser y estar en política" y le incomoda etiquetarse de otro modo. Ha pasado de ser una discreta diputada por La Coruña en las tres últimas legislaturas a convertirse, con el liderazgo de Pablo Casado, en la cara y la voz del partido en su condición de vicesecretaria general de comunicación y portavoz . Sonríe y hace un gesto de complicidad si le insistes en qué hace una Doctora en Historia -especializada en la etapa medieval- lidiando a diario con los medios de comunicación en tiempos revueltos, pero no se queja.

Marta González Vázquez (Santiago de Compostela, 1965) es ahora más conocida pero no es ni mucho menos una novata en la cosa pública, donde ha sido casi de todo, tanto a nivel orgánico, dentro de su partido, como político, en la Xunta de Galicia y en el Congreso de los Diputados .

Dice que habrá un Gobierno PP- Cs en Andalucía "porque los andaluces no perdonarían que no hubiese un cambio". Está convencida de que Juanma Moreno será el próximo inquilino de San Telmo y Pablo Casado, el de La Moncloa. Se muestra sorprendida porque la llegada de Vox haya sido motivo de preocupación y no lo fuera en su día la de Podemos. Insiste en que el PP no ha virado ideológicamente hacia la derecha y afirma que nunca han perdido sus señas de identidad. Pide la aplicación del 155 y la celebración de elecciones, califica a Torra de borroka peligroso y dice que a Sánchez le preocupa más su sillón que España. No tiene pelos en la lengua.

¿Cómo van las conversaciones con Ciudadanos? ¿Va a haber un Gobierno PP-Cs en Andalucía o no?

Habrá un Gobierno PP-Ciudadanos en Andalucía. Los andaluces han votado cambio; quieren acabar con 40 años de Gobierno socialista y exigen algo mejor para su comunidad autónoma. Piden mejoras en cuestiones como empleo, educación, sanidad, etc. y hay que responder a sus demandas. En la primera reunión entre los dos partidos se ha trabajado sobre todo en temas de programa conjunto, y se ha conformado un equipo para abordar cada tema.

¿Hay alguna posibilidad de que el presidente de Andalucía, si se llega a un acuerdo, no sea Juanma Moreno sino Juan Marín?

No contemplamos en absoluto esa posibilidad. Las urnas han sido muy claras en relación al PP situándole como la primera fuerza de ese acuerdo de centroderecha, y por tanto nosotros no contemplamos nada que no sea a Juanma Moreno en la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Vamos, que la formula sería Juanma Moreno presidente, Juan Marín vicepresidente y las consejerías al 50%...

Bueno, Juanma Moreno presidente y Juan Marín vicepresidente, o ya se verá. Los cargos hay que negociarlos a posteriori. Lo importante ahora es encontrar puntos de encuentro en los programas. El reparto de cargos es una cosa secundaria.

Admita que el PP ha cambiado de criterio en su idea de que quien gana es quien debe gobernar...

Seguimos creyendo que quien tiene prioridad para gobernar es quien gana las elecciones. De hecho, hemos llevado tres veces al Congreso de los Diputados una proposición para modificar la ley electoral en ese sentido, pero la realidad es que el resto de fuerzas políticas han votado en contra. Después de haber visto cómo no podíamos gobernar en comunidades autónomas donde ganamos, como en Castilla-La Mancha, Andalucía en la época de Javier Arenas, o en ayuntamientos tan importantes como Madrid, Zaragoza o La Coruña, hemos decidido que eso sea igual para todos, también para nosotros.

Sin embargo, sólo con Ciudadanos no pueden gobernar. ¿Qué participación le dan a Vox para que apoye ese Gobierno?

Por ahora ninguna. La prioridad es llegar a un acuerdo con Cs, y luego, en un paso posterior, intentaremos conseguir esa mayoría necesaria para establecer el Gobierno.

Usted no hace mucho dijo que Vox era un partido populista de extrema derecha. ¿Sigue pensado lo mismo?

Nos resulta sorprendente que haya tanta preocupación por la llegada de Vox al Parlamento andaluz, y que cuando llegaron al Congreso o al Parlamento Europeo fuerzas de extrema izquierda que pretendían acabar con la Constitución de 1978 la reacción fuera tan distinta. Llama la atención que, en vez de valorar el éxito histórico de acabar con el régimen socialista andaluz después de 40 años, algunos crean que la mayor noticia es la llegada de Vox.

Pues algunos creen que el auge de Vox obedece a una desafección del votante del PP que piensa que ustedes han dejado en el camino las señas de identidad que tenían...

La llegada de una fuerza como Vox se produce como réplica de lo que ha ocurrido en todos los Estados de la Unión Europea, motivado por la crisis económica, la situación en Oriente Próximo, la inmigración, etc. Es evidente que Vox ha llegado antes al Parlamento andaluz, y lo ha hecho con fuerza, pero no es algo singular de España, y desde luego no tiene nada que ver con que el PP haya perdido sus señas de identidad. Nosotros no hemos perdido ni hemos renunciado jamás a nuestros principios, pero una cosa es gobernar y otra cosa absolutamente diferente es estar en la oposición, y nosotros, desde junio, estamos en la oposición.

¿A qué se refiere exactamente?

A que cuando estás en la oposición, lógicamente tu mensaje se hace mucho más claro y contundente, porque cuando gobiernas lo que intentas es limar aristas y fricciones para lograr el mayor consenso posible a tus propuestas, y eso significa suavizar también el lenguaje. Por eso ahora reconozco que nuestro mensaje puede ser más contundente pero no hemos perdido nunca nuestras señas de identidad, y defendemos los mismos valores y principios de siempre.

¿Es verdad que tienen un plan para frenar el acceso a Vox incluyendo entre sus prioridades para captar voto el tema del mundo rural, la caza, o los 'millennials'?

El PP ha sido siempre el partido del mundo rural. Los agricultores y los ganaderos aumentaron su renta durante la época del Gobierno del PP de manera muy importante, porque este partido siempre ha sido muy sensible a todos los temas que tienen que ver con el campo, la caza, el toro, etc. Nuestra preocupación por todos esos temas sigue siendo la misma, y no nos vamos a olvidar de ellos en absoluto. Porque a nosotros no nos hace falta copiar el programa de nadie.

Oiga, ¿y llegan dispuestos a levantar alfombras y abrir ventanas en las instituciones andaluzas? ¿Será un aterrizaje fiscalizador?

Los andaluces no nos perdonarían que no intentáramos ventilar. Vamos a abrir las ventanas para airear, y levantaremos las alfombras porque es necesario acabar con todo tipo de corrupción y dar por finiquitada una época donde el dinero público se utilizaba para cosas que nos producían náuseas. Tiene que salir todo a la luz para empezar a cambiar y hacer las cosas de otra manera.

¿Han sido los ERE y la corrupción los que se han llevado por delante al PSOE en su feudo o algo más?

La corrupción ha pasado una importante factura al Gobierno de Susana Díaz. A pesar de que ella ha querido poner distancia con sus antecesores, no ha podido porque no cortó con algunas prácticas oscuras. Pero su caída no ha se ha producido sólo por la corrupción; también ha influido mucho cómo está actuando su partido en Cataluña. El hecho de que el Gobierno socialista se apoye en los independentistas catalanes y en los populistas que han tratado de manera humillante a los andaluces ha perjudicado, y mucho, a la presidenta de Andalucía.

Hablando de Cataluña, ¿qué le parece la actitud de Torra, que sigue apostando por una salida 'a la eslovena' con todo lo que eso significa?

Hemos vivido momentos muy convulsos en Cataluña, con la violencia de los CDR, cortando autopistas y calles en Barcelona, retirando peajes, etc. y Torra, en vez de apoyar el trabajo de los Mossos, los ha criminalizado. El presidente Torra se ha puesto del lado de los violentos y en contra de quienes tienen la responsabilidad de mantener la seguridad y el civismo en las calles. En cuanto a la vía eslovena como medio para alcanzar la independencia es la gota que colma el vaso. Torra ha sobrepasado una línea roja peligrosísima, y hace gala a diario de su absoluta incapacidad para presidir la Generalitat. No hay un solo día en que no demuestre su inoperancia y su desinterés por los problemas reales de Cataluña.

¿También usted cree, como ha escrito algún columnista estos días, que Torra es un 'borroka' peligroso?

Sí. Creemos, como dice Zarzalejos, que Torra es un borroka peligroso. Hace muchos meses que en el PP llevamos denunciando la pasividad del Gobierno socialista. Sabíamos que esto iba in crescendo, y la violencia es cada día más alta y más preocupante. Lo único que no sabemos es cuánto más va a aguantar el gobierno socialista dependiendo del chantaje de Torra. Si el presidente de la Generalitat le retira su apoyo, Sánchez cae, y eso le tiene atado de pies y manos.

Mujer, el Gobierno ha dicho que va a enviar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la inacción de los Mossos con los CDR...

El Gobierno tiene intención de mandar policía a Barcelona, no por la situación de peligro que se vive en Cataluña, tanto en sus calles como en las carreteras, sino porque tiene convocado un Consejo de Ministros el día 21 en Barcelona y está preocupado por la propia seguridad personal del Gobierno. Ésta es la razón y no garantizar la seguridad en las calles.

Pero supongo que ustedes sí son partidarios de que se mantenga ese Consejo de Ministros, porque si no sería tanto como decir que hay miedo a ir a Barcelona, ¿no?

Claro que nos parece bien que se mantenga la celebración de ese consejo de ministros. Nosotros llevamos desde agosto ofreciendo nuestro apoyo al Gobierno en el Senado para que el 155 se vuelva a poner en marcha; es lo que habría que hacer. Se debe aplicar el 155 y convocar elecciones ya.

¿Hay motivos para aplicar el 155? Porque para algunos, al no haber violencia grave, sería más un problema que una solución...

Sí, se dan las condiciones necesarias para que ese mecanismo extraordinario que supone el artículo 155 se vuelva a aplicar. Se dan esas condiciones precisamente por la situación de inseguridad que se vive en las calles, y por la dejadez de funciones del Gobierno de la Generalitat, por la desprotección en que se encuentra la población catalana, y por la parálisis total en la que se encuentra Cataluña con este Gobierno.

El Gobierno ha dicho también que está dispuesto a pactar la ley de seguridad, ¿ustedes la apoyarían?

En su día, con el Gobierno del presidente Rajoy se valoraron todas las vías posibles. Entre ellas, la Ley de Seguridad Nacional. Se descartó y se optó por el 155 por considerarlo entre todos -PP, PSOE y Ciudadanos- más apropiado. Ahora mismo, la formulación del Gobierno socialista en relación a una posible utilización de la vía de la Ley de Seguridad Nacional nos parece una especie de cortina de humo para no hacer nada.

¿De verdad creen ustedes que el peaje que está pagando el presidente del Gobierno es tan alto como para poner en riesgo la seguridad nacional? Porque Pedro Sánchez ha endurecido su discurso...

Todo lo que está ocurriendo es de una enorme gravedad, y la única razón que puede existir para que el Ejecutivo no ponga en marcha ninguna de las medidas que establece nuestro sistema es que el presidente Pedro Sánchez está en La Moncloa gracias a los votos de los independentistas. Tiene sus dudas porque es rehén de los independentistas, y no tiene intención de tomar decisiones, más que mantenerse en el poder por el poder. Tenemos la sensación de que le importa más su cargo que España, y conservar el sillón más que Cataluña, los catalanes y los españoles.

Pues él insiste en que va a presentar Presupuestos, y si no, siempre tiene la opción de gobernar con los del PP, a golpe de Real Decreto, ¿no?

Da la sensación de que no le preocupa demasiado gobernar con los Presupuestos del PP. Lo que puede es intentar traer un nuevo techo de gasto, pero se volvería a encontrar con el rechazo del Senado, y de nuevo, con la evidencia de que el techo de gasto no va a poder ser otro que el que aprobó en su día el Gobierno del PP con carácter plurianual. Con respecto a los Presupuestos, es posible que su intención sea decir que todas aquellas bondades que pretendía incluir en el mismo consensuadas con Podemos, como el aumento del salario mínimo interprofesional, la modificación de los permisos de paternidad, etc. no puede hacerlo porque no tiene los apoyos necesarios. Pero sus excusas no cuelan, todo el mundo sabe que sus cuentas no cuadran, y que, de aprobarse esos presupuestos imaginarios, habría más déficit, más gasto y más deuda. Es decir, nos llevaría al abismo.

Pues sea como fuere, el CIS les sitúa al PSOE a 12 puntos de distancia de ustedes...

Desde que llegó Tezanos ha convertido al CIS en ciencia ficción. De hecho, las encuestas sobre Andalucía son una evidencia clara de su grado de fiabilidad. Todo lo que venga de Tezanos es papel mojado.

¿Qué saben de la 'Operación Kitchen'? Eso huele que apesta...

No sabemos nada. Sólo podemos decir que son cosas que han ocurrido hace tiempo, y que estamos a disposición de la Justicia si se demanda colaboración, información, etc. Respetamos las decisiones judiciales, los tiempos, y los procesos.

¿Qué importancia le dan a que el ministro de Interior de entonces, Fernández Díaz, pudiera haber ordenado robar documentación a Bárcenas?

De ese asunto no tengo más que decir.

O sea, que no les preocupa...

Sinceramente no mucho. Estamos para colaborar con la Justicia.

Una curiosidad: ¿Es cierto, como dicen, que con Pablo Casado ha vuelto el PP sin complejos? Y usted, que es la portavoz del partido, ¿dónde se sitúa ideológicamente, en el centro o en la derecha?

A mí ese invento del PP sin complejos no me gusta porque nosotros nunca hemos abandonado ni repudiado nuestras esencias. Siempre hemos mantenido unos principios claros y nítidos. A mí para situarme ideológicamente me gusta siempre decir que soy del PP, sin más etiquetas. Dentro del PP hay personas con sensibilidades muy diferentes, pero todos estamos unidos por el hecho de una pertenencia a un partido que tiene un ideario muy claro, y eso es lo más importante. Caminar todos en la misma dirección.

Por último, ¿la fórmula andaluza es exportable a otras comunidades autónomas en las elecciones municipales, autonómicas o generales?

Nosotros vamos a ir a todas las citas electorales con la convicción de que seremos capaces de convencer al mayor número de personas posible. En Andalucía hemos dado un paso adelante para conformar ese Gobierno de coalición, porque creemos que se dan las circunstancias para dar ese paso, pero en el resto de España ya veremos. Yo lo que tengo cada vez más claro es que Pablo Casado va a ser el próximo presidente del Gobierno de España.

¿Sólo o en coalición con otros?

Creemos que va a ser el presidente con una amplísima mayoría, y el tiempo lo dirá.