Jordi Sànchez insta a desterrar "los altercados y caras tapadas" de las movilizaciones independentistas

El presidente de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, en prisión provisional por la causa del proceso soberanista, ha reclamado "desterrar los altercados y caras tapadas" de las movilizaciones independentistas y evitar y aislar cualquier acción violenta.

En un artículo publicado en Vilaweb Sànchez ha sentenciado: "Solo ganaremos con la cara descubierta. Cada brote de enfrentamiento con la policía, cada contenedor quemado, cada barrera tirada, cada cara tapada, cada cristal roto es una bocanada de aire fresco al Reino de España".

Ha avisado de que los próximos días y semanas serán de gran intensidad y ha pedido no apartarse de lo que les ha hecho fuertes: "Seamos valientes, radicalmente valientes, y encaremos desde la plenitud de la no violencia el camino hacia nuestra libertad".

Incidentes en Girona y Terrassa

Sànchez se ha referido en el artículo a los incidentes de algunos grupos en las manifestaciones convocadas por Vox en Girona y Terrassa (Barcelona): "No nos gustamos". Ha precisado que no solo "por los enfrentamientos y excesos de algunos manifestantes" que quemaron contenedores y tiraron barreras de seguridad, y de algunos mossos d'Esquadra que golpearon a un manifestante en el suelo o usaron porras no reglamentarias, en sus palabras, sino por la dinámica de arrastre que impone la extrema derecha.

Ha pedido reflexionar si es la mejor estrategia hacer contramanifestaciones y ha apostado por la "asunción plena del derecho a la manifestación y de libertad de expresión", cuya defensa coherente es cuando se reivindica para que puedan ser ejercidos por los adversarios, en sus palabras.