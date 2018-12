Valls ve un error la huelga de hambre: "Está pensada para presionar a la Justicia"

El exprimer ministro francés y aspirante a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, considera que la huelga de hambre iniciada por dirigentes independentistas encarcelados es un error, porque "está pensada para presionar a la Justicia".

"No tengo ninguna duda de que el juicio será justo", ha proclamado Valls sobre el proceso judicial de los políticos soberanistas, y ha defendido que los políticos no deben comentar las actuaciones judiciales para no presionar a la Justicia.

Valls ha sostenido que empezar una huelga de hambre es una decisión muy personal, y ha asegurado que nadie desea el sufrimiento de los presos ni de sus familiares y amigos: "No deseo el sufrimiento de la gente, pero deseo también que la Justicia pueda actuar de forma independiente sin ningún tipo de presión".

"Espero que esta huelga de hambre no continuará, y sobre todo que se podrá entrar en un proceso judicial que todo el mundo aceptará", ha señalado Valls ante una huelga de hambre iniciada por el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Ha avisado de que el destino de Barcelona puede ser o bien una gran capital global y abierta o bien "la capital de una hipotética república catalana", algo que se abordará de cara a las elecciones municipales de mayo, que tratarán sobre este futuro de la ciudad y sobre su gestión, según él.

Valls ha advertido de que la ciudad necesita un liderazgo fuerte, porque ha avanzado cuando han existido mayorías en el consistorio, y ha insistido en que es un candidato independiente -con el apoyo de Cs- y en que "dejará las puertas abiertas a todos" hasta el final con la voluntad de que se sumen otros partidos a su equipo.

Ha remarcado que "todavía hay tiempo" para presentar este equipo y que, antes de darlo a conocer, quiere hablar de las preocupaciones de los barceloneses y los retos de la ciudad, que concretará en un programa que defenderá que Barcelona no puede continuar con la actual alcaldesa, Ada Colau, ya que su gestión ha sido un fracaso, según él.

Críticas a Colau

La primera edil "participa de la degradación no sólo del espacio público, de la seguridad y de la ambición de Barcelona", sino también de la degradación política, según Valls, que critica que Colau no condenara de forma contundente el boicot de diversos colectivos a un acto que llevó a cabo en el Raval el pasado martes.

Ha aseverado que protestas como esta -en la que estaba la diputada de EnComúPodem Lucía Martín, algo que ha criticado- son "violencia", y ha dicho que él respeta las otras candidaturas y que dentro de un marco democrático se puede defender cualquier idea, pero que no se puede tratar de imponer una visión o salir del marco constitucional.

Espera de las candidaturas independentistas que condenen también toda violencia y "la actuación de estos grupos fascistas que son los CDR", porque él lo hará ante cualquier tipo de violencia y no aceptará que un independentista pueda ser atacado, ha garantizado.

"La gran Barcelona"

Quiere hacer de Barcelona la primera ciudad ecológica de Europa, mejorando el transporte público con proyectos como la L9 de Metro -no ve el tranvía como una prioridad- y hacerlo a escala metropolitana y de la "gran Barcelona", porque considera que se deben unir las políticas públicas de la metrópolis e ir más allá.

"Seguro que un día u otro el presidente del Área Metropolitana de Barcelona deberá ser elegido por la gente", ha afirmado Valls, que asegura que Barcelona necesita un alcalde potente capaz de negociar con otras administraciones, incluido el Estado, sobre asuntos como el Corredor Mediterráneo.