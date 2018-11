PP y PSOE exculpan a los políticos del fin de las cajas y acusan al supervisor

Controversia por el informe de conclusiones de la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera. El documento, aprobado este jueves, no cuenta con el apoyo de Ciudadanos, que votó en contra, ni de Unidos Podemos, que se abstuvo. El motivo: el documento no admite la politización de las cajas como una causa de la crisis financiera, a pesar de que estas entidades y no los bancos fueron las que absorbieron los 62.000 millones de euros en ayudas.

El informe al que ha tenido acceso este diario señala que "desmentida la tesis sobre la influencia política como causa explicativa del mayor impacto de la crisis en las cajas de ahorros, cabe plantearse dónde recaen los problemas de gobernanza". Así, apunta a las malas praxis "por grupos de personas muy concretos" como el motivo de la caída de las cajas y a su limitación en la captación de capital para absorber pérdidas.

El texto culpa a los supervisores, especialmente al Banco de España, de la crisis financiera por su "laxa" actuación para frenar la burbuja inmobiliaria y crediticia. Además, señala que el organismo permitió la colocación a pequeños ahorradores de productos financieros complejos, como las preferentes. Critica que la implantación de las provisiones contracíclicas "fue prácticamente la única medida con cierto empaque" tomada para proteger al sector financiero y concluye que el supervisor tenía "herramientas disponibles, que no se usaron por falta de voluntad política".

Ciudadanos califica el informe de "vergonzoso" y Podemos cree que las conclusiones "no contentan a nadie"

Respecto a Bankia, el documento justifica que su rescate le permitió recibir el nivel mínimo de capital para seguir operando y lo presenta como "el máximo exponente de la reestructuración bancaria", culpando a sus exgestores de la caída del banco por su falta de ética. Finalmente, apunta a que el fin del Popular fue por la confluencia de una política bancaria agresiva alejada de su modelo de negocio tradicional y la actividad inmobiliaria. Tacha de opaco el proceso de resolución.

El diputado por Ciudadanos Francisco de la Torre, miembro de la Comisión, califica el informe de "vergonzoso" en el aspecto en el que no se admite ningún tipo de responsabilidad de los antiguos gestores de las cajas en la crisis financiera y, sobre Bankia, se obvia que se sacó a bolsa un banco quebrado. El grupo Unidos Podemos aseguran que el informe es un relato "pretendidamente aséptico que no contenta a nadie porque se ha retirado todo lo que molesta a algún grupo".

La presidenta de la comisión, Ana Oramas (Coalición Canaria), lamentó la falta de apoyo al texto y aseguró que ahora hay una "tarea urgente" para cambiar legislaciones y mejorar el funcionamiento de los órganos supervisores.

Propuestas

Entre las propuestas planteadas por los distintos partidos para evitar una crisis financiera, prevalece el objetivo de reforzar la labor supervisora y regulatoria del Banco de España y la CNMV, así como asegurar su independencia y compromiso social. El diputado del PP y también vocal de la comisión, Carlos Floriano, abogó por profundizar en la unión bancaria, conseguir que haya un prestamista a nivel europeo de último recurso para entidades con dificultades y lograr crear un fondo garantía de depósitos de carácter supranacional.

El informe de conclusiones es preliminar y el 5 de diciembre se aprobará el definitivo, aunque no se esperan cambios significativos. Habrá una segunda votación sobre propuestas y conclusiones. Los diputados podrán presentar sus votaciones particulares antes del 15 de diciembre y se discutirá en el Pleno la primera semana de febrero.