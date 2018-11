Tensión en las puertas del Parlament: los Mossos impiden la entrada de médicos y bomberos que protestan contra los recortes del Govern

Los Mossos d'Esquadra han impedido la entrada de médicos y bomberos al Parlament después de que los manifestantes hayan roto el cordón policial que se sitúa a unos metros del acceso principal, que han sido cerrados de forma preventiva poco antes de las 12:00 horas.

La ruptura del cordón ha obligado a los agentes de la policía catalana a retroceder posiciones, y una vez los integrantes de la protesta han llegado bajo los arcos los agentes han impedido una eventual entrada alejando a manifestantes y periodistas con empujones.

Algunos manifestantes aseguraban que no querían entrar, y otros que no tenían cordón delante no han avanzado, pero la concentración ha seguido empujando durante unos minutos en la parte central, ante las puertas, gritando 'Ni un pas enrere'.

Hacia las 13:00 horas, Metges de Catalunya ha pedido a los concentrados retroceder hasta detrás de las vallas que aseguran el perímetro para que dos representantes del sindicato pudieran entrar, con lo que la protesta ha retrocedido unos metros y, unos 20 minutos más tarde, el grueso de manifestantes se ha situado en el perímetro.

A esta concentración de os médicos se ha unido una protesta de Bomberos en la que se han lanzado petardos, bengalas y se ha quemado un muñeco.

La movilización por la tercera jornada de huelga de la atención primaria del ICS y la sanidad concertada clama desde las 11.00 ante la Cámara catalana para pedir más recursos para la sanidad y más tiempo para atender a los pacientes, y se han oído consignas pidiendo la dimisión de la secretaria de Salud, Laura Pelay.

Más de 15.700 médicos convocados a la huelga

Los más de 15.700 médicos catalanes del sector público en la atención primaria y del concertado en la hospitalaria, atención primaria, sociosanitarios y de salud mental convocados a protestar por la sobrecarga asistencial han iniciado este miércoles su tercera jornada de huelga.

La organización sindical Metges de Catalunya y representantes del ICS se reunieron a las 19:00 horas del martes en un encuentro que ha finalizado sin acuerdo a las 2:00 de este miércoles.

Según ha explicado el sindicato, está a la espera de que el ICS presente un estudio de cargas de trabajo centro por centro que ya se debería de haber planteado, para estudiar la limitación de visitas en función de las demoras de cada profesional.

Las reuniones comenzaron días antes de la huelga, y se han acentuado recientemente, con encuentros el domingo y el lunes que terminaron a las 00:00 y a las 01:00 de la noche, respectivamente.

El director gerente del ICS, Josep Maria Argimon, afirmó esta semana que han llegado a acuerdos concretos, que se comprometen a aprobar "sí o sí", pero rechazan las líneas rojas marcadas por el sindicato de fijar un máximo de 28 visitas por paciente y 12 minutos mínimos, mientras que desde MC han avisado de que si el viernes no hay acuerdo, plantearán alargar las protestas.