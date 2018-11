Nuevos registros por supuestos amaños de la Generalitat en adjudicaciones en el marco del 'caso 3%'

La Guardia Civil está registrando la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia y siete empresas de Barcelona en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional del caso 3%, sobre la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC).

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, los registros se están llevando a cabo, además de en la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), en la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultorías independientes de Cataluña, el GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA , Ayesa Ingeniería y DOPEC SL.

Desde las 09:00 horas de esta mañana, agentes del Servicio de Informacion de la Guardia Civil están efectuando registros en Barcelona, Lérida, Vizcaya y Sevilla, aunque no hay previstas detenciones. Se investiga un presunto delito de administración desleal.

En declaraciones a la prensa, el director general de la Acco, Marc Realp, ha dejado claro que la Guardia Civil no ha registrado a ningún miembro del personal del organismo, y que el requerimiento de información es únicamente sobre este expediente que la Acco aún no ha incoado.

"Nuestro personal no está implicado"

"Hicimos unas inspecciones domiciliarias a unas empresas y la Guardia Civil quiere tener acceso a esta información, pero nuestro personal no está implicado", ha insistido Realp, que ha indicado que este requerimiento también se podría haber realizado por escrito.

El expediente no es público y, por tanto, no han trascendido las empresas inspeccionadas: "Hicimos una inspección para investigar indicios de práctica ilícita en términos de competencia, pero aún no hemos determinado si estos indicios son claros para incoar el expediente".

Realp ha calculado que sobre las 13:00 horas los agentes de la Guardia Civil abandonarán las instalaciones, una vez hayan obtenido la copia de toda la información digitalizada que tiene la Acco sobre las inspecciones a estas empresas.

Efectivos del instituto armado registran, desde primera hora, las instalaciones de la ingeniería Sener ubicadas en la localidad vizcaína de Getxo. Varias patrullas se han apostado en el exterior de la empresa, mientras agentes permanecen en el interior procediendo al registro.