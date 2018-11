García-Page: "Pablo Iglesias es el principal beneficiado de subir el salario mínimo"

La entrevista -concertada para hacerla coincidir con el comité federal de su partido del fin de semana- se celebra en su despacho del toledano Palacio de Fuensalida, remodelado para darle un aire de modernidad que "no recuerde en nada a la Cospedal". Durante el encuentro, salta la noticia de la dimisión de quien fuera su predecesora y aunque dice que no se alegra porque personalmente no le desea mal a nadie, sí se lamenta de que la imagen de su tierra se vea manchada por malas prácticas políticas. Emiliano García-Page (Toledo, 1968) es consciente de que haber recuperado para el PSOE su feudo de Castilla-La Mancha, y la debilidad de sus adversarios del PP, le ha devuelto la aureola del ganador y sigue siendo uno de los barones más influyentes, cuya voz debe ser escuchada en los conciliábulos de Ferraz. Es un socialista moderado, joven y preparado (licenciado en Derecho) y con amplia experiencia tanto a nivel orgánico (secretario general de los socialistas de CLM) como institucional (concejal, consejero de varios Departamentos, vicepresidente y presidente del Gobierno autónomo, alcalde y senador). A su abuelo materno lo encarcelaron los nacionales y al "Page lo fusilaron los rojos por vivir al lado de un fraile", como recuerda cuando se habla de la tensión que se vive en torno a la figura del dictador y la forma en que se hizo la Transición. Dice que otoño de 2019 sería una fecha ideal para las elecciones generales; que el Gobierno no puede agarrarse al puesto a cualquier precio, ni lo hará; que la subida del SMI fue una medida de fuerza de Podemos; y que hablar de indultos para los independentistas es alentar la barra libre.

Si no hay Presupuestos, ¿habría que convocar elecciones? Porque Sánchez parece dispuesto a gobernar con decretos-ley...

Primero habrá elecciones andaluzas, y después municipales y autonómicas, y no es bueno que las generales interfieran en el espacio autonómico. Tener en el Gobierno a un socialista, a Pedro Sánchez, nos hace subir la intención de voto en los territorios, pero hacer coincidir las autonómicas con las generales sería un error. La primera fecha que queda libre antes del final de la legislatura es otoño de 2019. Esa sería una buena fecha para las generales.

¿Y se puede gobernar con los Presupuestos del PP? Supongo que para un socialista será incómodo...

El presidente dijo en la moción de censura que el objetivo no era apoyar al PSOE, sino desalojar al PP. Eso ya se ha producido, y a partir de ahí había que buscar un espacio de estabilidad. Si hubiera Presupuestos, habría estabilidad, y si no se complica mucho la estabilidad.

Pues aun así parece que Sánchez está dispuesto a mantenerse...

Ningún Gobierno puede agarrarse al puesto a cualquier precio, y eso se lo he escuchado decir a Pedro Sánchez muchas veces. Pero también está en la obligación de intentar establecer unas bases de alternativa política y que se visualice que nuestras prioridades no son como las de Rajoy, y eso necesita tiempo.

¿La subida del SMI a 900 euros, en vez de a los mil y pico que pedía Podemos, es acertada?

Subir el SMI es una medida de fuerza de Podemos que está encaminada a dar la sensación de que dirige la política del Gobierno. Todo el mundo empatiza con la decisión de elevar el salario mínimo, pero la subida del 22% desmiente la gradualidad con la que el Gobierno está afrontando otras muchas mejoras. Si hiciéramos lo mismo con todas las partidas del Presupuesto, si todo subiera al 22%, necesitaríamos tres Presupuestos y medio.

Pues muchos creen que la mayoría de las medidas propuestas son de Podemos, que ha sido la "mano que ha mecido la cuna"...

El grueso del Presupuesto de Sánchez tiene un claro perfil socialdemócrata. El problema es que Iglesias llegó a decir que era socialdemócrata, y estamos en una ensalada ideológica. Podemos empezó diciendo que no existía la izquierda y la derecha, solo los de arriba y los de abajo, y ahora, como están en medio, ¿volvemos al eje izquierda y derecha? El Presupuesto, en el contexto europeo, tiene las limitaciones financieras y, o es socialdemócrata o conservador, pero no otra cosa. De todas formas, con el SMI se ha hecho mucha demagogia.

¿En qué sentido?

Cuando tomé posesión como presidente de Castilla-La Mancha quisieron hacer mucha demagogia con que tenía que cobrar dos o dos veces y media el salario mínimo interprofesional. ¿A quién le preocupa el SMI más en España? A aquellos que se han autorregulado su sueldo en función del SMI. ¿A qué político le va a subir más el sueldo con esa decisión? A Pablo Iglesias, entre otros.

Sea como fuere, los grandes perjudicados de esa propuesta eran los autónomos, y eso es complicado...

Creo que ahí se han liado. La reflexión que tiene que hacer el Gobierno es cuántos de los goles que están entrando son en propia puerta. Son entendibles los goles que entran, porque tenemos minoría parlamentaria y la coyuntura es difícil, pero donde tiene que ser Pedro Sánchez más duro es con aquellos goles que son en propia puerta. Y con los autónomos hay que tener cuidado.

Pues los independentistas lo tienen claro: o se libera a los presos o no le dan su apoyo al Gobierno...

Hablamos de profesionales del independentismo, cuyo objetivo en la vida es la independencia, y les da igual conseguirla de una manera o de otra, rompiendo las reglas del juego o dando un golpe de Estado al constitucionalismo. No pactan nada, porque su único objetivo es terminar caldeando el ambiente de una ensoñación imposible.

Bueno, de momento incluso se niegan a aceptar un futuro indulto para Junqueras y los políticos presos...

El mensaje del indulto es letal para todos, sobre todo para el Gobierno, porque daría la impresión de que da igual lo que hagan, porque se les va a perdonar, y solo sirve para envalentonarlos. Por otro lado, ellos no quieren hablar de indultos, porque después de toda la retórica que han empleado, con sus líderes en la cárcel o fugados, si los independentistas se sientan a pactar el alpiste con el Gobierno, perderían muchísima legitimidad con su gente, y ellos no quieren quedar en ridículo.

Vamos, que el indulto no puede ser nunca un instrumento político...

Por supuesto que el indulto no puede convertirse en un instrumento político. Me parece inaceptable que se hable de indulto cuando ni ha habido sentencia porque esa consideración del indulto es muy peligrosa, y lo único que hace es alentar la barra libre. Estamos tan acostumbrados al tira y afloja del independentismo y del nacionalismo, que alguien no ha pensado la gravedad de lo que ocurrió el 1-O, un auténtico golpe de Estado.

¿Es un delito de sedición o de rebelión? Porque el fscal y el abogado del Estado no piensan lo mismo...

Creo que rebelión estaba cogida por los pelos, desde una perspectiva jurídica, por el sentido que se le da a la violencia. Por eso Sánchez habló de ajustar el delito de rebelión a las nuevas formas de violencia: informática, cibernética, fiscal, a través del uso de las masas en la calle, con la exageración del derecho de manifestación. Parece evidente que el Supremo tiene claro que la cadena de mando de los Mossos puso una fuerza armada al servicio de una causa no constitucional.

Iglesias ha dicho que si el Ejecutivo no negocia con los independentistas debe convocar elecciones...

Hay que reconocerle a Pablo Iglesias que tiene raza política y es listo. Aunque no coincido con él en muchas cosas, tiene flexibilidad mediática y dialéctica; eso es evidente. Dicho esto, para Podemos sería muy grave dar ante los suyos la sensación de algo que la derecha está trasladando en el conjunto de España, en el sentido de que el Gobierno se agarra al poder a cualquier precio, y de ahí su actitud.

¿Sánchez va a cambiar soberanía por apoyo parlamentario?

Pedro Sánchez ni puede ni nunca cambiaría soberanía por apoyo parlamentario. No hay ningún Gobierno que pueda negociar con la soberanía, entre otras cosas porque un presidente tiene como primera responsabilidad defender al país y, si hiciera algo así, acabaría con su propia trayectoria política.

¿Podrá recuperar el Alto Tribunal el prestigio perdido con el numerito del impuesto de hipotecas?

Es un traspiés muy serio, que ha afectado al prestigio del Supremo, que durante tantos años ha tenido un comportamiento muy respetable, y ésta ha sido solo una sonada excepción. La imagen ha sido mala, pero debe haber siempre aclaraciones jurídicas para que no haya malas interpretaciones.

A golpe de decreto, Sánchez ha hecho que sean los bancos los que paguen, ¿o pagarán los clientes?

Doy por hecho que los bancos ajustarán las condiciones de las hipotecas a esa nueva carga fiscal, porque al final la banca gana siempre; de eso trata el negocio financiero.

¿Ha cambiado de opinión sobre Sánchez? Ahora ningún 'barón' crítico, como usted, hace un ruidito...

Digo las mismas cosas, y me remito a todas mis intervenciones, no me escondo. Otra cosa es que sería absurdo seguir hablando en clave de primarias, cuando nos costó tan cara esa herida interna. Ahora estamos en la gestión de la normalidad del partido, pero en todo lo que significa la vertebración del país, los principios y las libertades no hemos cambiado. No conozco a nadie que haya cambiado de opinión.

¿La aplicación del 155, con la perspectiva del tiempo, fue un acierto?

La aplicación del 155 fue correcta, y sirvió a su propósito. La única discusión es si se tenía que haber aplicado antes. El 155 se aplicó con normalidad absoluta en Cataluña. Todo el mundo, incluidos los Mossos, se pusieron a la orden de la nueva dirección. Teníamos que sentir un cierto y sano orgullo de la fuerza que tiene la Constitución, sin necesidad de hacer un ruido se aplicó el criterio constitucional. Todos pensábamos en un escenario infinitamente más convulso, por su aplicación, y no hubo un momento de menos manifestaciones en Cataluña que cuando el 155 estaba en vigor.

¿El problema de Cataluña tiene arreglo a corto plazo?

Primero, hay que parar la amenaza, sin dejarse llevar por los chantajes, y eso vale para el independentismo y para cualquier cosa en la vida. A medio plazo habrá que caminar hacía un mayor equilibrio económico y financiero entre todas las autonomías, y también en Cataluña. Será complicado, pero creo que detrás de todas las banderas que enarbolan los independentistas lo que quieren son privilegios económicos, y eso no lo permitiremos.

Vamos, que no va tolerar que haya un modelo de financiación diferente para Cataluña...

Por supuesto que no toleraremos que en Cataluña haya una financiación distinta. Si Cataluña se apunta a tener Cupo, los demás tendremos que vivir del cupón. Hay una excepcionalidad constitucional que es el Cupo Vasco, pero no podemos ir a un modelo de 17 sistemas de financiación distintos, porque eso sería además una victoria intolerable para los independentistas.

¿Se estará frotando las manos con la dimisión de Cospedal? ¿Cómo valora lo ocurrido con Villarejo?

Es muy grave, y lo peor es la explicación. Ella dice que tuvo un comportamiento ilegal utilizando las cloacas del Estado, porque era su obligación para defender su partido. Y la realidad es que para ella el todo vale era su norma de conducta. Ha intentado representar como natural y normal espiar a los suyos y a los adversarios. La persona que está en la cárcel, Villarejo, lo está por actos delictivos, y de eso debería tomar nota. No soy un analista normal, y no se trata de que me esté frotando las manos, fui quien la sustituyó en la presidencia de Castilla-La Mancha, y su víctima preferida desde el Gobierno.

¿Cree que contra usted se utilizó el juego sucio? Porque han hablado de un espionaje a Barrera.

Conmigo hubo juego sucio y algo más. Nacho Villa se comportó en público como Villarejo en privado; a mí de esto no me extraña nada, ni la indignidad de Cospedal ni nada. Ya veremos, pero lo que se ha publicado sobre que se contrató a Método 3 para que indagara en los ordenadores de los colaboradores de Barreda es un manejo corrompido, que debe tener consecuencias.

Muchos creen que si ha dimitido, la ministra de Justicia debería haberlo hecho. ¿Hay diferencias?

Veo clarísimas diferencias. La ministra dijo cosas indecorosas, pero no tenía ningún cargo ni ninguna responsabilidad política, sus comentarios fueron imprudentes y desagradables, aunque creo que nadie resistiríamos que se hiciera pública una conversación privada. Cospedal fue mucho más allá, utilizando cauces indignos desde sus responsabilidades públicas y políticas.

¿Se cree las encuestas del CIS?

Quiero creérmelas. Pero lo importante es que el PSOE ha cogido la primera posición y la iniciativa. Está claro que Podemos nunca va a conseguir el objetivo de desplazarnos.

¿Y le preocupa Vox como una fuerza de extrema derecha?

Vox ha conseguido parte del éxito que buscaba. No sé si lo tendrá en las urnas, pero está condicionando al PP, que está asustadísimo con que se le vayan a Vox no solo votantes sino cuadros de su partido.

¿Cree que el nuevo PP de Pablo Casado es un partido más a la derecha que el de Mariano Rajoy?

Rajoy tuvo una actitud social y dialéctica mucho más moderada que la de Aznar, y el nuevo PP significa la vuelta de Aznar, y todo lo que signifique la vuelta de Aznar es un viraje a la derecha extrema.

Y de Albert Rivera, ¿qué opinión tiene?

Tengo buen concepto personal, que es de los políticos que más han cambiado la política en España, con un esfuerzo individual, porque es llamativo lo solo que empezó, pero aún tiene camino por recorrer.

La campaña de desprestigio contra el Rey, ¿puede hacer peligrar la monarquía parlamentaria?

En absoluto, el Rey ha tenido un papel impecable e infinitamente más tolerante y moderado del que tuvo la Corona en la Segunda República, mucho más expeditivo. Esto no es un problema de monarquía o república. Muchos republicanos están molestos de como los independentistas se han apropiado de sus banderas. El Rey se ha portado con más mesura de lo que seguramente lo hubiera hecho un presidente de la república en cualquier país de Europa. Aquí hay interés en socavar todo lo que significa la argamasa de España y atacando al Rey lo que quieren es atacar a España.