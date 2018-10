Ana Garrido, la española denunciante de Gürtel, premiada por Transparencia Internacional

La española Ana Garrido ha resultado ganadora del Premio Anticorrupción 2018 que otorga Transparencia Internacional, organismo con presencia en más de 100 países del mapamundi. El fallo ha tenido lugar esta tarde durante la 18º edición de la Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC), celebrada en Copenhague, Dinamarca. El galardón pretende poner de relevancia aquellas historias, con rostros de carne y hueso, que han padecido las presiones y amenazas inherentes al atrevimiento de señalar conductas ilegales llevadas a cabo por entidades y personas públicas. Desde la capital danesa, Garrido ha expresado para elEconomista.es sentirse "enormemente feliz por este reconocimiento, tras el periplo vivido". Competía con otros tres candidatos.

No es la primera distinción que recibe la denunciante de Gürtel, pero sí se trata de su estreno, en este ámbito, más allá de las fronteras nacionales. Garrido, de 52 años, fue técnico de Juventud en el Ayuntamiento de Boadilla durante dos décadas. Dio el paso de denunciar lo que consideró ilegal en 2009. Entonces, si bien tampoco ha variado mucho casi diez años después, no había protección alguna para los denunciantes de corrupción. Como consecuencia de su decisión, perdió su trabajo, empleó su patrimonio en pleitos, durmió en su coche y tuvo que salir del país. Finalmente, el tiempo le dio la razón. Tanto es así que fue precisamente la sentencia de esta trama la que provocó una moción de censura, precipitando un cambio de gobierno, en apenas una semana, la pasada primavera. Hoy, esta denunciante de corrupción se gana la vida con su tienda online de bisutería.

We're proud to announce that this year's winners for the Anti-Corruption Awards are journalist Daphne Caruana Galizia and whistleblower @AnaGarridoRamos. #18IACC pic.twitter.com/v5FlhKVuNU