El PDeCAT abandona a ERC en el chantaje al Gobierno al desvincular la libertad de los presos del apoyo a los Presupuestos

En ERC están enrocados en el intercambio: su apoyo a los Presupuestos 2019 a cambio de la libertad de los políticos catalanes presos. Pero el canje no está justificado ni para el PDeCAT. El partido republicano catalán se encuentra solo en sus posiciones mientras que desde Gobierno y Podemos insisten en la necesidad de cambiar el discurso para avanzar en el diálogo.

El socio de ERC en el camino hacia la independencia dejó ayer claro que no se puede pedir a Pedro Sánchez que influya en la Fiscalía como condición para ayudar a sacar adelante las cuentas públicas. "No se debe poner una condición de este tipo", declaró este lunes en Cadena Ser el portavoz de PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, aun cuando catedráticos de Derecho Penal españoles apoyan que "no hay reproche penal" en lo ocurrido entre septiembre y octubre de 2017.

Este escenario de desvinculación de PGE y presos -justo hoy Jordi Sánchez y Jordi Cuixart cumplen un año en prisión- lo ha aplaudido este martes Podemos. El secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, ha pedido a los dirigentes de ERC que reflexionen: "Verán que no es incompatible pedir la libertad de los presos, e incluso la independencia, con que la ciudadanía en Cataluña pueda vivir un poco mejor", ha asegurado durante una entrevista en Radiocable.

"ERC tendría muy difícil explicar en Cataluña: 'Vamos a renunciar a la subida del salario mínimo porque Pedro Sánchez no hace una rueda de prensa dirigiéndose a la Fiscalía', que es algo que además no puede hacer", ha insistido Iglesias en referencia al acuerdo alcanzado entre su partido y el Gobierno la pasada semana y que el Ejecutivo envió ayer a Bruselas.

Sánchez ya advirtió que no negociaría los Presupuestos con los independentistas hasta que no se presentaran en el Congreso, a finales de noviembre o ya en diciembre. Hoy Margarita Robles ha insistido en que tanto ERC como PDeCAT saben "perfectamente" que no pueden pedir al Gobierno que influya en la Fiscalía como condición, en este caso, a la aprobación de los PGE. En Cadena Ser, la ministra de Defensa también ha valorado las palabras de Campuzano: "Es lo que es. Tanto PDeCAT como ERC lo saben", ha dicho para remarcar la independencia del poder judicial.

De momento, ERC mantiene su postura de rechazo. El portavoz Gabriel Rufián reconoció que aunque les duele decir que 'no' a algunos puntos del acuerdo alcanzado en Moncloa, lo harán antes que apoyar a un "Gobierno de carceleros".