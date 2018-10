Dimite el presidente de la Diputación de Lleida, investigado por presunto cobro de comisiones ilegales

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé (PDeCAT) ha presentado este jueves su renuncia al cargo en el registro de la institución tras haber sido detenido y puesto en libertad con cargos el martes de la semana pasada en el marco de una investigación sobre presuntos cobros de comisiones de empresas por adjudicaciones y donaciones a la fundación CatDem.

"Está registrada", ha explicado antes de la rueda de prensa convocada para esta tarde: "La he presentado como presidente de la Diputación, ya decidiremos si continúo de diputado o no. La renuncia es de presidente de la Diputación y está entrada este mediodía", ha asegurado. "La renuncia se presentará en el próximo pleno, que es quien me nombró y es el pleno el que tiene que aceptarla y hasta entonces yo seré presidente todavía", ha añadido..

El miércoles por la noche, Reñé había avanzado a los alcaldes de su partido su intención de presentar la renuncia este jueves con un mensaje en el que señalaba que había tomado una decisión dura pero meditada tras las tensiones externas, pero también de las internas, les explicaba que las "calumnias" que se le imputan son falsas y les pedía tiempo y confianza.

Precisamente este jueves el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, que lleva la investigación por la que Reñé y otras 23 personas fueron detenidas la semana pasada, ha levantado el secreto de sumario del caso en el que también han sido citadas a declarar otras 20 personas.